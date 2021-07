Dan Nash, Leiter Investment Banking bei Cohen & Company und ehemaliger Leiter für Internet Investment Banking der Wells Fargo Bank, tritt VIMworld-Beirat bei

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Hier bei VIMworld liegt unser Fokus darauf, der Community das bestmögliche Produkt und die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Wir wissen, dass dies der einzige Weg ist, die besten Leute der Branche zu engagieren und sie mit ins Boot zu holen. Zu diesem Zweck sind wir stolz und dankbar, dass wir in der Lage waren, hochrangige Personen mit der Art von Wissen und Kontakten zu begeistern und zu beeindrucken, die es braucht, um das volle Potenzial von VIMworld auszuschöpfen.

Heute freuen wir uns sehr, den renommierten professionellen Investmentbanker und erfahrenen Investor Dan Nash im Beirat von VIMworld begrüßen zu dürfen.

Dan Nash - Wirtschafts-, Finanz- und Gaming-Guru

Dan Nash verfügt über eine umfassende Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen und bringt diese Expertise in unseren Beirat mit ein. Nash hat einen MBA von der Haas School of Business der UC Berkeley sowie ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften von der University of Pennsylvania. Um seine beruflichen Qualifikationen noch weiter zu stärken, hat Dan einen General Course-Abschluss mit Schwerpunkt Mathematik an der London School of Economics gemacht.

Dan verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Welt der Unternehmensfinanzierung und hat über 20 Jahre Erfahrung im Investment Banking und im operativen Finanzwesen. Dan leitet derzeit das Investment Banking bei Cohen & Company Capital Markets, wo er für alle Aspekte des Investment Banking zuständig ist, unter anderem auch für die Beratung bei Fusionen und Übernahmen und private Kapitalmärkte. Cohen und seine Teammitglieder haben ein führendes SPAC-Sponsor-Franchise aufgebaut und sind kürzlich von SPACInsider als "Best Serial SPAC Issuer" 2020 ausgezeichnet worden. Zu den kürzlich angekündigten Vereinbarungen gehören eToro, Payoneer und mehr.

Zuvor war Dan Global Head of Internet Investment Banking bei Wells Fargo Securities, wo er für die Beratung führender Technologieunternehmen bei Börsengängen, Akquisitionen, SPAC-Fusionen, Privatplatzierungen und Fremdfinanzierungen zuständig war. Dan hat maßgeblich zum Wachstum des Technologie-Investmentbanking-Geschäfts von Wells Fargo beigetragen und war als leitender Banker an mehreren bemerkenswerten Transaktionen beteiligt, darunter am SPAC-Verkauf von Cipher an Goodworks, dem Börsengang von Carvana und dem SPAC-Verkauf von Shift und PIPE.

Zu seiner neuen Funktion als Berater zu VIMworld erklärte Dan:

"Das innovative Smart-NFT-Projekt von VIMworld birgt viel Potenzial. Solch ein bahnbrechendes Unternehmen hat das einzigartige Potenzial, eine neue Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem aufstrebenden Blockchain-Sektor zu schlagen. Ich freue mich sehr, Teil der VIMworld-Reise zu sein und freue mich sehr darauf, was wir gemeinsam mit dem Team erzielen können."

Dan Nash - Visionär im Bereich Mobile Gaming und Social Media

Vor seiner Tätigkeit bei Wells Fargo war Dan CFO bei MZ, einem führenden global tätigen Mobile-Gaming-Unternehmen, wo er für alle Aspekte der Finanzgeschäfte von MZ verantwortlich war. MZ hatte Mobile-Gaming-Titel für mehr als drei Milliarden Dollar unter seinem Markennamen, darunter Final Fantasy XV, Mobile Strike und Game of War.

Vor MZ und Wells Fargo war Nash Direktor des Internet Investment Banking bei BofA Merrill Lynch. Er hat an mehreren hochkarätigen Transaktionen mitgewirkt, darunter auch die Börsengänge von LinkedIn und Facebook. Außerdem hatte er mehrere Positionen im Investment Banking und Finance bei BofA Merrill Lynch und Intel Corp. inne.

CEO Lila Xu erklärte zum Beitritt von Dan Nash:

"VIMworld ist ein umfangreiches Projekt mit großen Ambitionen und kombiniert Blockchain-NFTs, DeFi, physische Sammlerstücke, Social Gaming und mehr in einem unvergleichlichen Ökosystem. Wir haben an einigen innovativen neuen Ideen gearbeitet, die High-Finance-Konzepte in unser Ökosystem einbinden und in dieser Hinsicht dem Markt voraus bleiben. Dan passt perfekt als Berater zu VIMworld. Die Erfahrung von Dan in den Bereichen Hochfinanz und Unterhaltungsindustrie ist für jedes Start-up oder Unternehmen von unschätzbarem Wert, und wir fühlen uns geehrt, ihn mit an Bord zu haben."

Ein vielversprechender Weg liegt vor uns

VIMworld blickt auf eine strahlende Zukunft, und da ist es nur richtig, dass wir mit renommierten Namen mit Expertise in den Bereichen Banking, Finance und Gaming zusammenarbeiten, die uns bei der Umsetzung unserer Vision unterstützen. Wir sind eine DeFi-, Gaming- und NFT-Sammelplattform, und Dan Nash verfügt über eine Fülle von Erfahrungen, die dazu beitragen, VIMworld zu der globalen Multimilliarden-Marke zu machen, die wir aufbauen wollen. Wir sind unglaublich stolz darauf zu sehen, dass das Wertversprechen unserer Plattform die führenden Köpfe der weltweiten Finanzwelt anspricht. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Dan, um mit VIMworld massiv in den Markt einzudringen.

