Mit mehr als 1,400 Biersorten aus aller Welt erreicht das Qingdao Internationale Bierfestival einen Markenwert von 36,8 Milliarden Yuan (FOTO)

Qingdao, China (ots) - Am 16. Juli fand das Qingdao Internationale Bierfestival zum 31. Mal in der New Area an der Westküste statt, in der sich die Golden Beach Beer City befindet. Auf der Eröffnungszeremonie gab Herr Yuan Zaiqing, Präsident der China Conference and Exhibition Economic Research Association, vor allen ausländischen und inländischen Touristen sowie Medien bekannt, dass Qingdao Internationales Bierfestival einen Markenwert von 36,8 Milliarden Yuan erreicht!

Berichten zufolge ist dies das erste Mal, dass die einflussreiche inländische Vermögensbewertungsagentur eine Markenwertbewertung für ein bekanntes Festival mit einem "Festivalalter" von über 30 Jahren durchführt und die Bewertungsergebnisse über die wichtigsten Medienplattformen weltweit veröffentlicht. Das Beijing Guoxin Brand Evaluation Science Research Institute hat die Bewertungsergebnisse überprüft und bestätigt.

Im Jahr 1991 veranstaltete die Stadt Qingdao das erste Internationale Bierfestival. Seit seinem Gründung strebt das Qingdao Internationale Bierfeatival immer an, Neues aus Altem entstehen zu lassen. Damit wird die Stadt Qingdao mit dem Ruf "Bierstadt" weltweit bekannt. Mehr als 7,2 Millionen Besucher hatten das 29. Qingdao Internationale Bierfestival im Jahr 2019 besucht. Mehr als 1,400 Biersorten aus 6 Kontinenten waren auf dem Bierfest präsent. Über 600 Veranstaltungen in 12 Kategorien fanden hier statt, wie z.B. Sportereignisse, Wettbewerb um den Titel des Bierkönigs, künstlerischer Festumzug usw. Aufführungsgruppen aus mehr als 20 Ländern und Regionen, darunter das Vereinigten Königreiche, Deutschland, Australien und Russland nahmen an dem Festival teil. Mehr als 10 Millionen ausländische und inländische Touristen fanden hier eine gastliche Aufnahme. Als das größte Bierfestival Asiens hat das Qingdao Internationales Bierfestival die Entwicklung von Tourismus, Gastronomie, Unterkunft, Einkaufen, Transport und anderen verwandten Branchen direkt gefördert.

Die Veröffentlichung des Markenwertes von Qingdao Internationales Bierfestival kennzeichnet den offiziellen Eintritt der chinesischen Festveranstaltungen in die Markengeneration. Es wird die Standardisierung der Branchen weiterhin verbessern und die hochqualitative Entwicklung der Festwirtschaft vorantreiben.

