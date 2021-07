Tiroler Beverage Company auf Expansionskurs

Tiroler Unternehmer setzen mit Import und Verkauf exklusiver Getränke 4,5 Millionen Euro um

Wattens (OTS) - Im Jänner 2012 gründeten die beiden Geschäftsführer Marco Bachler und Martin Peer die Beverage Company mit nur einem Getränk: dem Lifestyle-Drink „JustBe“. Neun Jahre später setzte man 2020 in Österreich mit dem Import, Markenaufbau und Verkauf exklusiver Getränke bereits rund 4,5 Millionen Euro um. Jetzt, im zehnten Geschäftsjahr, gelang den Tirolern mit der Übernahme des Exklusivvertriebes für die MBG Group in Österreich ein weiterer Coup.

„Die erfrischend prickelnden Weinspezialitäten in trendiger Aufmachung von 'JustBe' schmecken fantastisch und begeistern nicht nur den Endkunden, sondern punkten mit ihrem unkomplizierten Einsatz, wie beispielsweise der Piccolo-Aluflasche bei Veranstaltungen und in der Gastronomie“, erinnert sich der geschäftsführende Gesellschafter Marco Bachler an den Anfangserfolg, der dem Unternehmen als Katalysator diente.

Gewinn weiterer internationaler Topmarken

Durch den Erfolg wurden weitere große Spirituosenhersteller auf die Beverage Company aufmerksam. „2015 konnten wir den Berliner Spirituosenhersteller SCHILKIN davon überzeugen, uns das Vertrauen als Vertriebspartner für Österreich zu schenken“, erzählt der zweite geschäftsführende Gesellschafter Martin Peer. Aushängeschild ist das Trendgetränk „Berliner Luft“ – ein Pfefferminzlikör, für dessen Markenaufbau in Österreich die Beverage Company maßgeblich verantwortlich zeichnet.



Neue Exklusivpartnerschaft mit der MBG Group

Seit Mai 2021 vertreibt die Beverage Company die 15 Import-Marken sowie zehn Vertriebsmarken der MBG Group für Handel, Gastronomie und Endverbraucher exklusiv in Österreich. Die MBG Group verfügt mit Spirituosen, Wein und Prosecco sowie alkoholfreien Getränken über ein Vollsortiment an hochwertigen Premiummarken. Zu den bekannten Marken zählen u. a. Scavi & Ray, Acqua Morelli (Mineralwasser für die Gastronomie), Salitos, Goldberg und 9 Mile Vodka.

Frischer „Teamspirit“ aus Tirol

Die Expansion macht sich auch an der Mitarbeiterzahl bemerkbar, die sich heuer von sieben auf 13 fast verdoppelt hat. Für den Auf- und Ausbau der Marktposition konnte mit Susanne Buratti eine erfahrene Marketingleiterin gewonnen werden. Patrick Liebhart verstärkt als Nationaler Verkaufsleiter für Österreich den „Teamspirit“ aus Tirol und vier weitere Mitarbeiter werden für den Außendienst eingestellt. Diese sollen den Vertrieb in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Niederösterreich und Wien vorantreiben.



Platz für Neues schaffen wir am Freitag, den 30.7.2021 ab 14 Uhr durch einen Abverkauf, aufgrund des Jahrgangswechsel der Weine, im Lager Auweg 20 in Wattens!

