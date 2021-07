Lotto: Doppeljackpot – 2,2 Mio. Euro für den Sechser am Mittwoch

Jackpot beim Joker – es geht um 350.000 Euro

Wien (OTS) - Von der eher sparsamen Seite zeigte sich Fortuna am Wochenende, dafür gibt es aber am kommenden Mittwoch umso mehr zu gewinnen. Zum einen gab es keinen Sechser. Und da es bereits das zweite Mal in Folge war, wartet ein Doppeljackpot mit rund 2,2 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 57.000 Euro. Ein Tiroler war dabei mit dem vierten von vier auf einem Normalschein angekreuzten Tipps erfolgreich, und ein Wiener kam mit dem System 0/07 noch zu einem Fünfer und fünf Vierern mit Zusatzzahl und konnte damit seinen Gesamtgewinn um rund 1.800 Euro erhöhen.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser. Profitiert haben davon wieder die Gewinner eines Fünfers, da auf sie die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Somit erhalten 55 Spielteilnehmer jeweils rund 5.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Schließlich endete auch die Joker Ziehung ohne Gewinn im ersten Rang. Es gab keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und so geht es am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 350.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. Juli 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.405.556,41 – 2,2 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 56.857,90 112 Fünfer zu je EUR 1.107,60 253 Vierer+ZZ zu je EUR 147,00 4.735 Vierer zu je EUR 43,60 6.423 Dreier+ZZ zu je EUR 14,40 74.376 Dreier zu je EUR 5,00 236.483 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 11 16 29 44 45 Zusatzzahl 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. Juli 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 55 Fünfer zu je EUR 5.775,50 2.972 Vierer zu je EUR 18,10 46.118 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 10 19 28 30 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. Juli 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 192.227,44 – 350.000 Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 89 mal EUR 880,00 949 mal EUR 88,00 9.167 mal EUR 8,00 92.540 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 7 7 6 4 1

