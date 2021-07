Toto: Jackpot – 7.000 Euro warten in Runde 29A

Weiterhin Jackpot im ersten Rang Torwette

Wien (OTS) - Es war schon eine interessante Mischung, das Programm der Toto Runde 28, mit Spielen aus Russland, Bulgarien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Zu knifflig jedenfalls für die Toto Fans, denn es gab keinen Dreizehner. Damit wartet in der nächsten Runde ein Jackpot, bei dem es um rund 7.000 Euro geht.

Zwei Spielteilnehmern glückte immerhin ein Zwölfer, und sie erhalten dafür jeweils mehr als 1.300 Euro. Ein Steirer war mit einem Normalschein erfolgreich, ein win2day-User setzte auf das auf win2day angebotene Systemspiel-Programm „System-Champion“.

In der Torwette gab es keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht der Jackpot in eine weitere Runde. Im zweiten Rang gab es einen Sologewinn. Ein win2day-User kam per Quicktipp zu vier richtigen Ergebnissen und damit zu knapp 500 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 29A ist am Dienstag um 17.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 28

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.879,56 – 7.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 1.317,40 16 Elfer zu je EUR 36,50 178 Zehner zu je EUR 6,50 885 5er Bonus zu je EUR 0,50

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 2 / X X 1 X 1 2 2 1 1 2 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 43.437,84 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 476,70 Torwette 3. Rang: 3 zu je EUR 198,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 149.322,81

Torwette-Resultate: +:0 +:0 +:2 +:1 1:+

