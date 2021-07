ASFINAG: A 2 zwischen Steinberg und Modriach Richtung Klagenfurt gesperrt

Ableitung bei Mooskirchen

Modriach (OTS) - Nach einem Auffahrunfall auf einen ASFINAG-Absicherungs-Lkw brennt derzeit der mit Kühlschränken beladene Unfall-Lkw auf der A 2 Südautobahn. Daher ist die A 2 in Fahrtrichtung Klagenfurt zwischen Steinberg und Modriach gesperrt. Die Ableitung des Verkehrs erfolgt bei Mooskrichen. Bei diesem Unfall wurde der Lkw-Fahrende unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und der ASFINAG stehen vor Ort im Volleinsatz, um den Brand zu löschen, die Ableitung zu organisieren und danach die Unfallstelle so rasch wie möglich wieder zu räumen. Nach derzeitigem Stand bleibt die A 2 In diesem Bereich noch weitere drei Stunden (bis voraussichtlich 15 Uhr) gesperrt.

