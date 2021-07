AVISO: 20.07, 10:00, Minoritenplatz: Recht muss Recht bleiben. Pushbacks sind illegal!

Wien (OTS) - “Das Urteil des steirischen Landesverwaltungsgerichts von Anfang Juli spricht eine klare Sprache. Illegale Pushbacks von Schutzsuchenden finden auch in Österreich teilweise methodisch Anwendung. Innenminister Nehammer und die Regierungen der EU müssen ihr gewaltvolles Schweigen endlich beenden. Es braucht eine unabhängige Beobachtung und Überprüfung der Tätigkeiten an den Grenzen, damit illegale Pushbacks an der Vergangenenheit angehören", sagen Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) und Rihab Toumi, Vorsitzende der SJ-Wien.

Die SJ veranstaltet dazu am Dienstag eine Medienaktion vor dem Innenminsterium. VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann? Dienstag, 20.7.2021, 10:00

Wo: Minoritenplatz 9, 1010 Wien, Eingang Innenministerium

