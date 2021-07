SPÖ-Herr: Österreich bereits 200 Tage ohne gesetzliche Klimaziele!

www.wartenaufklimaziele.at – Regierung weiterhin säumig bei Klimaschutz

Wien (OTS/SK) - „Die vom Menschen verursachte Klimakrise schreitet voran und an den jüngsten Überschwemmungen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und auch Österreich zeigen sich die drastischen Auswirkungen, mit denen wir bereits jetzt konfrontiert sind. Trotzdem bleibt die österreichische Bundesregierung seit 200 Tagen die gesetzlichen Klimaziele für 2021 schuldig“, kritisiert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Die bisherigen Ziele im Klimaschutzgesetz sind mit Ende 2020 ersatzlos ausgelaufen. „Obwohl täglich mehr Treibhausgase ausgestoßen werden als unsere Umwelt verträgt, fehlen von ÖVP und Grünen noch immer konkrete Zielformulierungen zum Schutz unseres Klimas“, so Herr am Montag. Um diesem Missstand Nachdruck zu verleihen, zeigt die Website www.wartenaufklimaziele.at die Zahl der Tage an, die Österreich bereits ohne Klimaziele ist. ****

Anlässlich des kürzlich vorgestellten EU-Klimaplans sieht die SPÖ-Abgeordnete die Bundesregierung gefordert, hier endlich tätig zu werden und Österreich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu positionieren. „Wir müssen die CO2-Emissionen rasch reduzieren – in Österreich waren sogar im Pandemiejahr 2020 die Emissionen um 55 Prozent höher als 1990. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren!“, appelliert Herr. Als Grundlage braucht es deswegen ein Klimaschutzgesetz, welches klar regelt, wieviel CO2 pro Jahr eingespart werden muss und auch den betreffenden Branchen verbindliche Ziele gibt. Diese sind wichtig, um in den jeweiligen Bereichen auch die entsprechenden Maßnahmen und Planungen durchzuführen. „Die jüngsten Naturkatastrophen zeigen uns eindrücklich, wie wichtig ein entschlossenes Handeln im Klimaschutz ist. Schöne Worte auf Pressekonferenzen sind zu wenig – wir brauchen endlich Taten und gesetzliche Klimaziele!“, so Herr. (Schluss) sr/bj

