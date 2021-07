GOURMET Kids auf Exkursion in den March-Thaya-Auen

Mit den WWF-Umweltprofis den österreichischen Dschungel im Auenreservat Marchegg erkunden

Wien (OTS) - Bei einer gemeinsamen Tour mit dem langjährigen Partner WWF Österreich gab es für das Team von GOURMET Kids spannende Einblicke in die Arbeit der Natur- und UmweltexpertInnen und Gelegenheit, die Au und ihre vielfältigen Lebensräume kennenzulernen. „Ein Besuch in einem Naturschutzgebiet, das quasi vor unserer Haustür liegt, macht Umweltschutz erlebbar. Wir freuen uns, dass wir als Team die Gelegenheit hatten, diese Eindrücke zu sammeln“, so Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET. Im Zuge der Exkursion in das Auenreservat übergab GOURMET Kids seinem langjährigen Kooperationspartner einen Spendenscheck über 1.000 Euro, um die Renovierung der Storchen-Aussichtsplattform zu unterstützen. „Wir danken unserem Partner GOURMET, der seit Jahren mit uns gemeinsam daran arbeitet, mehr Bewusstsein für klimafreundliche Ernährung zu schaffen“, so DIin Hannah-Heidi Schindler, WWF-Expertin für nachhaltige Ernährung zu der langen Kooperation mit GOURMET.

So haben es die Störche gern



Der WWF Österreich arbeitet mit großem Einsatz sowohl an dem Erhalt als auch an der Renaturierung der March-Thaya-Auen, zum Beispiel durch die Wiederherstellung von Überschwemmungsgebieten und Seitenarmen. So wird verlorengegangener Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt zurückgeholt und zu neuem Leben erweckt. Eine wichtige Arbeit, die das Team von GOURMET Kids mit eigenen Augen bestaunen konnte. Das Auenreservat in Marchegg beherbergt eine außerordentlich große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten, die es zu schützen gilt: Eine der größten Attraktionen ist die Weißstorchkolonie. Sie umfasst bis zu 50 beflogene Horste. Die Weißstörche sind bereits selten geworden, hier in den March-Auen nutzen sie, einzigartig in Europa, alte Eichen als Brutplätze.

WWF Österreich und GOURMET Kids – gemeinsam die Welt verbessern



Der WWF Österreich und GOURMET Kids setzen sich gemeinsam schon seit vielen Jahren dafür ein, Kinder spielerisch und kulinarisch für den Klimaschutz zu begeistern: Beim gemeinsamen Kochen in der GOURMET Klima-Kochwerkstatt, mit nachhaltigen Speiseplänen für das Schulessen, mit der Initiative „Restlos gut!“ gegen Lebensmittelverschwendung oder mit der jüngsten Kampagne unter dem Motto: „Koch das Klima froh!“ Durch die gemeinsamen Projekte erweitert GOURMET seine Expertise zum Thema nachhaltige Ernährung und trägt dazu bei, den Zusammenhang zwischen Umwelt, Klima und Ernährung einer breiten Zielgruppe näher zu bringen.

Bio, regional und grün: das Angebot von GOURMET Kids



Als Vorreiter in der Branche war GOURMET 1997 der erste Gemeinschaftsverpfleger Österreichs mit Bio-Zertifizierung. Mittlerweile ist die Bio-Auswahl beim Kindergarten- und Schulsortiment so umfangreich, dass zwischen 50 und 100 Prozent des Menüangebots aus biologischer Landwirtschaft stammen. GOURMET Kids steuert den Bio-Anteil je nach Kundenwunsch und setzt gleichzeitig auf österreichische Herkunft. Konkret kommen 75 Prozent aller Zutaten aus heimischer Landwirtschaft: frisches Gemüse, Mehl, Milchprodukte, Nudeln und Gebäck ebenso wie Rind-, Kalb-, Schweine- und Hühnerfleisch. Bei Eiern setzt GOURMET ausschließlich auf Freiland- oder Bio-Haltung. Eine große vegetarische Vielfalt rundet das nachhaltige Angebot von GOURMET Kids für Kindergärten und Schulen ab.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten, Horte und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at

Über das Unternehmen: GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. Mehr dazu unter www.gourmet.at/nachhaltigkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

GOURMET Kids Weil Kinder Kinder sind! Jetzt mehr über kindgerechte Ernährung erfahren:

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at