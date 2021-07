Premierenreigen beim Theaterfest Niederösterreich geht weiter

„The Show Must Go On!“ in Staatz, „Die Fledermaus“ in Langenlois

St. Pölten (OTS/NLK) - Nachdem die ursprünglich geplante Produktion „Sister Act“ neuerlich um ein Jahr verschoben werden musste, zeigen Intendant und Regisseur Werner Auer und sein Team heuer auf der Felsenbühne Staatz stattdessen die Musicalshow „The Show Must Go On!“. Premiere ist am Freitag, 23. Juli, ab 20.30 Uhr; mit dabei sind u. a. Stella Jones, Andy Lee Lang und Anna Burger (musikalische Leitung: Gregor Sommer). Zu sehen bzw. hören sind die schönsten Musicalmomente und -melodien von „Les Misèrables“ über „Evita“ bis zu „Die Schöne & das Biest“ bis 7. August, jeweils Freitag und Samstag ab 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/4622050, e-mail felsenbuehne.staatz @ aon.at und www.felsenbuehne-staatz.at.

Die Operette Langenlois feiert ihr 25-Jahre-Jubiläum mit der Königin des Genres, der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss. Premiere ist am Mittwoch, 28. Juli, ab 20.30 Uhr; die Inszenierung hat Nicole Claudia Weber übernommen. Cornelia Horak und Erwin Berlakowitsch verkörpern Rosalinde und Eisenstein, Neo-Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz übernimmt die Rolle des Gefängnisdieners Frosch. Gespielt wird im Park von Schloss Haindorf bis 14. August, jeweils Freitag und Samstag ab 20.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. August, ab 17.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.operettelangenlois.at.

Nähere Informationen und Karten für alle Produktionen des Theaterfests Niederösterreich auch bei der gemeinsamen Ticket-Line 01/96096-111 und im Internet unter www.theaterfest-noe.at, wo zudem die kostenlose Programmbroschüre bestellt werden kann.

