Wiener Architekturprojekte im Rahmen von „gebaut 2020“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Stadt Wien präsentiert 27 neue beispielhafte qualitativ hochwertige architektonische Projekte die im letzten Jahr fertiggestellt wurden.



Im Rahmen der Initiative waren Architektinnen und Architekten, Planerinnen und Planer aufgerufen Neu-, Zu- und Umbauten im Wiener Stadtgebiet, welche auf privaten Grundstücken realisiert wurden, einzureichen.



Nachhaltigkeit & Klimaschutz



Der Schwerpunkt wird auf das äußere Erscheinungsbild und die Wirkung des Gebäudes im Stadtraum gelegt. Im Kampf gegen den Klimawandel und die Hitze setzt die Stadt Wien auf innovative Bauprojekte, die den Klimawandel bei der Planung architektonisch mitdenken.



„Der Klimawandel und die Klimawandelanpassung stellen auch eine Herausforderung an die Architektur der Stadt dar. Gemeinsam mit den PlanerInnen und ArchitektInnen stellt sich die Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung diesen Herausforderungen mit dem Ziel die besten Lösungen für alle BewohnerInnen der Stadt zu ermöglichen“ so Abteilungsleiter Franz Kobermaier.



Deshalb werden besonders Projekte präsentiert, die viel Grün, Beschattungen und kühlendes Wasser vorsehen.

Zur Vermeidung urbaner Hitzeinseln sollen Architekturschaffende sowie Bauträgerinnen animiert werden, bei künftigen Projekten verstärkt auf (Gebäude-)Begrünungen, Beschattungen und Wassersprühnebelanlagen als gestalterische und kühlende Maßnahmen zu setzen.



Für den „gebaut 2020“-Architekturpreis wurden wegweisende, anregende und beispielhafte Lösungen ausgesucht, die auch zu sozialer Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz beitragen.



Die ausgezeichneten Projekte werden auf der Webseite der Abteilung Architektur und Stadtgestaltung (MA 19) publiziert und auch ein Jahr lang in der gleichnamigen Ausstellung in den Räumlichkeiten der Abteilung gezeigt sowie in der Publikation „gebaut 2020–2025“ abgebildet.



Auflistung der Preisträgerinnen "gebaut 2020":



RLP Rüdiger Lainer + Partner

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

STADTGUTarchitekten ZT KG

trans_city TC ZT

Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH

SIRS Vienna / Arch. DI Sebastian Soukup

M&S Architekten ZT GmbH

RATAPLAN - Architektur ZT GmbH

Hermann & Valentiny und Partner Architekten ZT GmbH

BWM Architekten und Partner ZT GmbH

Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH

PPAG architects ztgmbh

Architektur: Schuberth und Schuberth / Stadler Prenn / Ostertag; Interior: Atelier Heiss

Architekturbüro Reinberg ZTGmbH

Schenker Salvi Weber Architekten

SWAP Architekten

königlarch architekten

ARGE KAP: AllesWirdGut | feld72

ARGE Neutor 7: feld72 Architekten | Schenker Salvi Weber Architekten | FCP Fritsch, Chiari & Partner

begaplus KG_beutl.gaisbauer architektur

martin ruehrnschopf architecture

BKK-3

baukult ZT GmbH / Arch. DI Regina M. Lettner

atelierhess

Arge Architekten ZT Egyed / Kohlbauer

Architektur: Delugan Meissl Associated Architects, Ganahl Ifsits; Generalplanung: Vasko+Partner Ingenieure

franz leuthner / alp architektur zt gmbh

Link: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/veranstaltungen/ausstellungen/gebaut/2020.html



rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Michael Diem

Magistrat der Stadt Wien

Architektur und Stadtgestaltung

T: 01 4000 88957

@: michael.diem @ wien.gv.at