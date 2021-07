Virtuelles Igelhausen trifft reales Igelhausen

LR Eichtinger besucht die mit der neuen interaktiven Wissensdatenbank von Natur im Garten namensgleiche Ortschaft Igelhausen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Natur im Garten“ findet in Europa immer mehr an Beachtung. Anlässlich eines Arbeitsgesprächs über die Kriterien der Bewegung und das naturnahe Gärtnern mit der deutschen Bundesministerin Julia Klöckner stattet Landesrat Martin Eichtinger der Gemeinde Hirzenhain in Hessen einen Arbeitsbesuch ab. Der Ortsteil Igelhausen ist namensgleich der Erweiterung des digitalen Angebots von „Natur im Garten“ durch die interaktive Wissensdatenbank „Igelhausen“.

„Der Igel ist seit 1999 das Wappentier unserer erfolgreichen Umweltbewegung ‚Natur im Garten‘ und der Inbegriff eines ökologisch gepflegten Gartens für alle Naturgärtnerinnen und Naturgärtner. Daher war es mir ein besonderes Anliegen, die bestehende namensgleiche Partnergemeinde auch persönlich kennen zu lernen“, so Landesrat Martin Eichtinger anlässlich des Arbeitsbesuchs in Igelhausen. Der Name Igelhausen wurde jedoch von ‚Natur im Garten‘ in Niederösterreich erfunden. Bürgermeister Timo Tichai zeigt sich von der Bewegung „Natur im Garten“ begeistert, da naturnahes Gärtnern speziell in ländlichen Gemeinden an Bedeutung gewinnt. Das besondere Interesse galt ebenso den Gartenangeboten und Ausflugszielen in Niederösterreich. Ein Besuch der GARTEN TULLN ist daher in Planung.

„Das digitale Angebot von ‚Natur im Garten‘ ist mit ‚Igelhausen‘ stark erweitert worden. Als 574. Niederösterreichische Online-Gemeinde zeigt die neue Wissensdatenbank die breite Angebotspalette von 20 Jahren Fachwissen für alle Gartenfans. Der virtuelle Rundgang ist unter www.igelhausen.at möglich und wird auch laufend ergänzt und erweitert,“ hebt Landesrat Martin Eichtinger die Bedeutung der interaktiven Wissensdatenbank hervor.

Die Online-Plattform versteht sich als Ergänzung zum bestehenden Angebot mit interaktiv und spielerisch gestalteten Inhalten. Das digitale „Igelhausen“ ist ebenso für neue und junge Gartenfans interessant, die benutzerfreundlich Gestaltung steht im Vordergrund. Vogelzwitschern, Bienensummen und Frühlingslüftchen gehören ebenso zum Vor-Ort-Erlebnis einer fantastischen Tierwelt im Naturgarten und werden online erlebbar. „Für alle Gartenfans lohnt sich ein virtueller Besuch von ‚Igelhausen‘ auf jeden Fall“, so der Landesrat.

Weitere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecher Franz Hebenstreit, Telefon 0043 676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

