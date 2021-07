ServiceMax erwirbt LiquidFrameworks, um Field Service Management-Lösungen im Energiesektor voranzutreiben

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Speziell entwickelte Außendienstmanagement-Lösung und Fachwissen zur Bewältigung der besonderen Herausforderungen in den Bereichen Öl und Gas, Industrie und Umweltschutz

ServiceMax, der Marktführer im Bereich des anlagenzentrierten Außendienstmanagements, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von LiquidFrameworks, einem führenden Unternehmen für mobile Außendienstmanagementlösungen, das sich auf die Energiebranche spezialisiert hat, von Luminate Capital Partners, einer privaten Beteiligungsgesellschaft, die in Wachstums- und Unternehmenssoftwareunternehmen investiert, bekannt. Die Übernahme ermöglicht es ServiceMax, seine Lösungen für das Field Service Management zu erweitern, um den besonderen Herausforderungen des Energiesektors gerecht zu werden.

Da der Markt weiterhin Druck auf die Öl- und Gasindustrie ausübt, um die Kapitaleffizienz zu erhöhen, müssen Ölfelddienstleister ihre alten Feldbetriebsmanagementprozesse auf digitale Systeme umstellen. Ob bei langen Einsätzen auf einer Offshore-Plattform mit eingeschränkter Konnektivität oder bei Turnarounds in einer Raffinerie - Außendiensttechniker in dieser Branche sind verantwortlich für die Bereitstellung von Serviceleistungen für den Kunden sowie für die Bedienung neuer digitaler Systeme, die darauf abzielen, Anlagen zu warten, die Produktivität zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Die Akquisition wird ServiceMax besser positionieren, um die Nachfrage nach digitaler Serviceausführung in dieser Branche zu befriedigen und gleichzeitig das Produktportfolio und die Go-to-Market-Kanäle von ServiceMax zu erweitern.

"ServiceMax hat sich verpflichtet, alles zu tun, was wir können, um Unternehmen dabei zu helfen, kritische Anlagen - und die Welt - am Laufen zu halten. Die Stärkung unseres Kundenangebots im Energiesektor ist ein zentraler Bestandteil dieses Engagements", so Neil Barua, CEO von ServiceMax. "Durch die Kombination der modernen Außendienstplattform von ServiceMax mit der Branchenexpertise von LiquidFrameworks sind wir besser in der Lage, Öl- und Gasunternehmen die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um einen konsistenten und zuverlässigen Service zu gewährleisten und die Anlagenleistung zu maximieren."

"Die Innovationsgeschichte von ServiceMax transformiert seit über einem Jahrzehnt Außendienstorganisationen", sagt Travis Parigi, Gründer und CEO von LiquidFrameworks. "Die Kombination des feldorientierten, energiespezifischen Angebots von LiquidFrameworks mit der anlagenzentrierten Außendienst-Suite von ServiceMax wird auf dem Markt einzigartig sein. Wir haben uns verpflichtet, Unternehmen dabei zu helfen, das Versprechen der digitalen Transformation zu realisieren."

"Wir sind stolz auf das Wachstum und die Entwicklung von LiquidFrameworks im Laufe unserer Investitionspartnerschaft, da das Unternehmen ein differenziertes, geschäftskritisches SaaS-Angebot bereitstellte, das Kunden in der Öl-, Gas- und Industrieservicebranche hilft, schnell und effizient auf die digitale Transformation zu reagieren", sagte Hollie Haynes, Geschäftsführerin bei Luminate. "Wir sind begeistert, dass das Unternehmen seine Kunden durch diese Kombination mit ServiceMax weiter unterstützt und seine Wettbewerbsdifferenzierung in der gesamten Außendienstmanagement-Landschaft weiter ausbaut", bemerkte Mark Pierce, ein Geschäftspartner von Luminate, der seit der Investition von Luminate als Vorsitzender von LiquidFrameworks fungiert.

AGC Partners fungiert als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von LiquidFrameworks und Luminate. Centerview Partners agiert als Finanzberater und Ropes & Gray LLP agiert als Rechtsberater von ServiceMax.

Informationen zu ServiceMax

ServiceMax hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Welt mit einer anlagenorientierten Außendienstmanagement-Software am Laufen zu halten. Als anerkannter Marktführer in diesem Bereich bieten die mobilen Apps und die Cloud-basierte Software von ServiceMax den Außendienstteams einen vollständigen Überblick über die Anlagen. Durch die Optimierung des Außendienstes können Kunden aller Branchen die Komplexität des Service besser bewältigen, schnelleres Wachstum unterstützen und profitablere, ergebnisorientierte Unternehmen führen. Weitere Informationen finden Sie auf www.servicemax.com.

Informationen zu LiquidFrameworks

LiquidFrameworks ist ein führender Anbieter von cloudbasierten, mobilen Lösungen für das Management von Außendiensteinsätzen in den Bereichen Energie, Industrie und Umweltdienstleistungen. LiquidFrameworks' FieldFX® Lösung bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, wie z.B. erhöhte und beschleunigte Umsatzerfassung, erhöhter Cashflow, verbesserte Compliance mit Verträgen, erhöhte Rechnungsgenauigkeit und verbesserte Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden. LiquidFrameworks hat seinen Sitz in Houston, Texas. Um an der Kommunikation teilzunehmen, folgen Sie @LquidFrameworks< /a> auf Twitter.

Informationen zu Luminate Capital

Luminate Capital Partners ist eine Privatkapitalgesellschaft, die in wachsende Softwareunternehmen investiert. Luminate arbeitet mit Management-Teams zusammen, um Kapital für Strategie, Wachstum und operative Verbesserungen bereitzustellen. Zu Luminates Portfolio von Marktführern gehören auch AMTdirect, AutoQuotes, Axonify, Compliance & Risks, Comply365, Conexiom, Fintech, LiquidFrameworks, MSI, Oversight Systems, PDI, Quantivate, StarCompliance und Thought Industries. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.luminatecapital.com.

