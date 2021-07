SPÖ-Termine von 19. Juli bis 25. Juli 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 19. Juli 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Die Debatte beginnt um 12.00 Uhr, eröffnet wird die Sitzung um 9.00 Uhr (Hofburg, Großer Redoutensaal).

DONNERSTAG, 22. Juli 2021:

SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner tourt in den kommenden Wochen durch Österreich. Von West bis Ost mobilisieren die SPÖ-Frauen für ein Investitionspaket für einen frauenpolitisch starken Herbst – von Berufszentren für Frauen und Mädchen über Kinderbetreuung, Teilhabemöglichkeiten bis zur Infrastruktur in ländlichen Gebieten. Tourstart ist am 22. Juli 2021 in Vorarlberg.

