Grüne – Termine

Von 19.7.2021 – 25.7.2021

Wien (OTS) - Montag, 19. Juli 2021

10.30 Uhr

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler präsentiert gemeinsam mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und dem Kommandanten des Heeressportzentrums, Oberst Christian Krammer, Neuerungen im Nachwuchsleistungssport des Bundesheeres. Unter dem Motto "#comebackstronger“ sollen die jungen Sportlerinnen und Sportler gerade nach der Corona-Krise mehr gefördert werden.

Bundesministerium für Landesverteidigung, Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Mittwoch, 21. Juli 2021

10.30 Uhr

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer spricht bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2021.

Festspielhaus Bregenz, Platz der Wr. Symphoniker 1, 6900 Bregenz

19.30 Uhr

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Opernpremiere von Arrigo Boitos „Nero“ teil.

Festspielhaus Bregenz Platz der Wr. Symphoniker 1, 6900 Bregenz

Donnerstag, 22. Juli 2021, 15.30 Uhr

Verabschiedung und Vereidigung des Paralympic Team Austria „TOKYO 2020“ durch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler.

Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A, 1010 Wien

Samstag, 24. Juli 2021

14.00 Uhr

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer besucht FOTOHOF

Inge-Morath-Platz 1-3, 5020 Salzburg

21.00 Uhr

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer besucht die Aufführung „Jedermann“, Domplatz 1, Salzburg

Sonntag, 25. Juli 2021

11 Uhr

Grußworte von Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt am Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2021 teil

Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg

19.00 Uhr

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Premiere „Richard the Kid & the King“ teil

Perner Insel Hallein, 5400 Hallein

21.00 Uhr

Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler besucht das Konzert der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst im Rahmen der Salzburger Festspiele. Großes Festspielhaus

