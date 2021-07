Meidling: „Coole Schlager“ mit Renate im Kral-Saal

Anmeldungen zum Konzert am 28. Juli: Tel. 0677/638 88 271

Wien (OTS/RK) - Schon mehrfach begeisterte die charmante Sängerin Renate im „Ferdinand Kral-Saal“ (12., Hufelandgasse 2) ihre Zuhörerschaft. Bald ist es wieder soweit: Am Mittwoch, 28. Juli, fängt um 18.30 Uhr im „Ferdinand-Kral-Saal“ ein Musik-Abend mit dem Titel „Sommerkonzert mit Renate“ an. Die Veranstaltung hat das Motto „Heiße Rhythmen, coole Schlager!“. Renate stellt bei dem Konzert ihre neue Single „Kumm drah die Musik ganz laut“ vor. Der Publikumsliebling präsentiert ein sowohl beschwingtes als auch bewegendes Schlager-Programm. Dabei werden die schönsten Lieder aus dem letzten Album „Mit an Schuss Risiko“ garantiert nicht fehlen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Organisator dieses unterhaltsamen Konzertes ist der Verein „Meidlinger Kulturkreis“ (Präsident: Gerhard Weiß). Die Besucherinnen und Besucher müssen sich an Corona-Richtlinien halten. Außerdem ist eine Anmeldung erforderlich: Telefon 0677/638 88 271 bzw. E-Mail mkk12@outlook.com.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Renate: www.renatemusic.at

Verein „Meidlinger Kulturkreis“: https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com

Veranstaltungen im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse