Krismer/Grüne NÖ: Leonore Gewessler legt mit Mobilitätsmasterplan Kurs fest

Niederösterreich braucht das 1-2-3 Klimaticket

St. Pölten (OTS) - Der von BMin Leonore Gewessler gemeinsam mit Mobilitätspartnern präsentierte Mobilitätsmasterplan 2030 wirkt dem Hauptverursacher in Sachen CO2 endlich entgegen. „Insbesondere Niederösterreich muss rascher in die Spur kommen, denn im Sektor Verkehr und Transport macht der Energieendverbrauch mehr als 40% aus. Der Hebel zur Reduktion von CO2 ist nirgends größer. Die Evaluierung der Straßenprojekte ist richtig und wichtig, um mit Projekten von gestern nicht ganz an die Wand zu fahren“ , so Landessprecherin Helga Krismer in ihrer ersten Reaktion. Da beim Personenverkehr weiterhin das Umsatteln von Auto auf Bus oder Bahn angesagt ist, braucht es ein Bonus-System. „Das beste Belohnungssystem ist das 1-2-3 Klimaticket. Allen voran Niederösterreich sollte einsichtig sein, dass diese Zukunftsinvestition das Überleben und damit die Wirtschaftsfähigkeit garantiert.“

