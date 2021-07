Deutsch: „Immer, wenn Kurz wieder etwas verpfuscht hat, mutiert er vom Heilsverkünder zum U-Boot“

Kurz hat Bevölkerung in falsche Sicherheit gewiegt – Statt für Versagen im Corona-Management Rede und Antwort zu stehen, geht Kurz im Ausland mit Milliardären wandern

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Freitag, scharfe Kritik an der Corona-Politik der Regierung geübt, für deren Totalversagen der ÖVP-Kanzler die Hauptverantwortung trägt. „Während zahlreiche Expert*innen bereits vor steigenden Corona-Infektionszahlen gewarnt haben, hat Kurz weiterhin einen unbeschwerten ‚Sommer wie damals‘ ausgerufen, für 22. Juli sogar weitere Öffnungen angekündigt und sich auf ÖVP-Plakaten österreichweit mit der Botschaft ‚Die Pandemie gemeistert‘ abbilden lassen. Wie die gestern von der Regierung verordneten Verschärfungen zeigen, hat Kurz die Menschen mit seinen Heilsversprechen in eine falsche Sicherheit gewiegt. Mit seinem völlig unverantwortlichen Zick-Zack-Kurs verunsichert Kurz die Menschen und gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung“, betonte Deutsch. Dass sich Kurz einmal mehr davor drückt, Überbringer der von ihm selbst verursachten schlechten Nachrichten zu sein, sei bezeichnend: „Immer, wenn Kurz wieder etwas verpfuscht hat, mutiert er in Rekordgeschwindigkeit vom türkisen Heilsverkünder zum U-Boot und geht auf Tauchstation“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Statt für sein Versagen beim Corona-Management und das von ihm verursachte Corona-Chaos in Österreich Rede und Antwort zu stehen, geht Kurz lieber im Ausland mit Milliardären wandern und lässt so die Menschen in Österreich im Stich“, so Deutsch. „Wenn Kurz und die ÖVP auch nur einen Funken Anstand haben, müssen sie dafür sorgen, dass die ÖVP-Plakate mit der wahnwitzigen Behauptung, dass die Pandemie gemeistert sei, schleunigst abgehängt werden. Stattdessen aber versucht Kurz, den Menschen die Schuld für sein Versagen umzuhängen, indem er die Pandemie zur Privatsache erklärt. Das ist einfach nur letztklassig“, so Deutsch (Schluss) mb/lp

