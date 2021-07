Kindertagesheimstatistik: Wien ermöglicht Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Nur 9 Schließtage pro Jahr und Öffnungszeiten von mehr als 9 Stunden pro Tag

Wien (OTS) -

Die von der Statistik Austria jährlich veröffentlichte Kindertagesheimstatistik hat neuerlich den erfolgreichen Weg Wiens im Bereich der Elementarpädagogik aufgezeigt. Im Berichtsjahr 2020/21 wurden in den Wiener elementaren Bildungseinrichtungen Plätze für über 100.000 Kinder bereitgestellt, etwas mehr als ein Drittel davon durch städtische Kindergärten und Horte. Insgesamt wurden rund 43 Prozent der unter Dreijährigen und über 89 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen in elementaren Bildungseinrichtungen betreut. Die wichtigsten Ergebnisse zeigen erneut Spitzenwerte in Wien: 93 Prozent der Bildungseinrichtungen haben mehr als 9 Stunden pro Tag geöffnet, 100 Prozent haben mehr als 47 Wochen pro Jahr geöffnet. Und darüber hinaus hat Wien mit 9,4 die mit Abstand geringste Anzahl an durchschnittlichen Schließtagen. Der österreichische Durchschnitt liegt bei 20,5 Tagen.

Kindergarten ist erste Bildungseinrichtung und systemrelevant

Als erste Bildungseinrichtung hat der Kindergarten eine wichtige Bedeutung für die Gesellschaft. Während der Corona-Krise hat sich eindrücklich gezeigt, dass das Angebot systemrelevant ist. Wiens Kindergärten waren durchgehend geöffnet und sind jenen Familien zur Verfügung gestanden, die sie dringend gebraucht haben.

„Die von der Statistik Austria veröffentlichten Daten zur Kindertagesheimstatistik machen mich als Wiener Bildungsstadtrat sehr stolz. Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Wiener Kindergärten und Horte trotz der Pandemie durchgehend geöffnet waren und unseren Jüngsten den Einstieg in ihre Bildungslaufbahn somit weiterhin ermöglicht haben. Ich möchte mich ausdrücklich beim gesamten im elementarpädagogischen Bereich tätigen Personal bedanken, das eine schier übermenschliche Leistung vollbracht hat! “, sagte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Weitere wichtige Ergebnisse der Kindertagesheimstatistik für Wien

Mit der Betreuungsquote von 43 Prozent bei den unter Dreijährigen ist Wien wieder Spitzenreiterin in Österreich. Auch die Betreuungsquote bei den 3-5-jährigen Kindern ist mit 89 Prozent auf gleichbleibend hohem Niveau wie in den Vorjahren. Im Personalbereich ist der Anteil der Fachkräfte mit 62,1 Prozent leicht über dem österreichweiten Durchschnitt von 58,3 Prozent. Beim männlichen Kindergartenpersonal liegt Wien mit einem Wert von 5,5 Prozent deutlich über dem österreichischen Wert von 3 Prozent.

