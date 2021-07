AVISO Fototermin: Spatenstich für neuen Bildungscampus in Favoriten

Mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal, Bezirksvorsteher Stellvertreter Gerhard Blöschl

Wien (OTS) - In der Landgutgasse in Wien-Favoriten wird bis 2023 ein neuer Bildungscampus in Betrieb gehen. Die neue Bildungseinrichtung wird einen Kindergarten, eine Volksschule und eine Mittelschule für rund 1.100 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren beherbergen.

Zum Spatenstich informieren Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Bezirksvorsteher Stellvertreter Gerhard Blöschl, ÖBB-Vorständin Silvia Angelo und der Vertreter des PPP-Auftragnehmers, Manfred Simmet über den aktuellen Stand des Projekts.

Datum: Montag, 19.7.2021, 09:45 Uhr

Ort: Landgutgasse 30, 1100 Wien

Die MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen!

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, MA

Telefon +43 1 4000 83203

Mail manfred.kling @ wien.gv.at