Impfaktion in Wien: Kommende Woche Impfungen mit Biontech/Pfizer ohne vorherige Anmeldung

Wien (OTS) - Die Stadt Wien bietet kommende Woche eine weitere Impfaktion an. Da der Wunsch nach einer raschen, unkomplizierten Impfung weiterhin groß ist, wird die Stadt Wien von kommenden Montag bis Sonntag (19.7. bis 25.7) jeweils von 7 bis 19 Uhr eine Woche lang eine weitere Impfaktion mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer im Austria Center Vienna anbieten. Wie bei der eben laufenden Impfwoche mit dem Vakzin von Johnson & Johnson ist auch kommende Woche keine Anmeldung notwendig. Jede/r, der/die will, kann während der genannten Öffnungszeiten in das ACV kommen und sich umstandslos impfen lassen; mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis und wenn vorhanden eine E-Card.

Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer können Personen über 12 Jahre geimpft werden. Der Abstand zur zweiten Teilimpfung kann man sich je nach Wunsch flexibel vereinbaren – es müssen zumindest drei Wochen zwischen erster und zweiter Impfung liegen. Die Impfaktion läuft eine Woche, pro Tag können bis zu 2.000 Personen immunisiert werden. Auf der Internetseite des Austria Centers – www.acv.at – wird zudem eine Ampel die Auslastung bei diesem Impfangebot zum jeweiligen Zeitpunkt anzeigen. Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten beim ACV ist es zu empfehlen nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Neben den Aktionen im Wiener Austria Center werden weiterhin Impfungen nach Terminvereinbarungen im ACV wie auch in den Impfstraßen der Stadt Wien und der ÖGK durchgeführt. Zudem sind die Impfboxen am Rathausplatz und an den Wochenenden auf der Donauinsel bzw. das Impfboot auf der Alten Donau in Betrieb.

Rückfragen & Kontakt:

Pressesprecher des Büro der Geschäftsgruppe - Soziales, Gesundheit und Sport

Mag. Norbert Schnurrer

Tel: +43 1 4000 81233

norbert.schnurrer @ wien.gv.at