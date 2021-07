„Starmania 21 – Live on Tour“ – mit den Hits aus der Show, Eigenkompositionen, Gruppensongs und Duetten

Die „Starmaniacs“ ab 31. Juli live in Concert in ganz Österreich

Wien (OTS) - Linz, Innsbruck, Wien, Graz und St. Pölten: In zwei Wochen, am 31. Juli 2021, fällt in Oberösterreich der Startschuss für „Starmania 21 – Live on Tour“. Bei den Konzerten präsentieren Finalistinnen und Finalisten des ORF-1-Events die Hits von „Starmania 21“: Neben Gruppensongs und Duetten steht jeder Starmaniac auch mit zwei Solosongs aus der Show und einer Eigenkomposition auf der Bühne. Nicht fehlen darf auch eine eigene Dance-Crew, die bei den Uptempo-Nummern gemeinsam mit den Stars des Abends die Bühne rockt. Abgerundet werden die Shows mit Zuspielungen der Highlights und der bewegendsten „Starmania 21“-Momente – Hoppalas, Behind-the-Scenes und Homestorys inklusive. Eine ganz besondere Funktion kommt bei den Events Philip Piller zu, der Wiener Starmaniac zieht nicht nur stimmlich alle Register, sondern führt auch als Moderator durch das Programm.

Tickets sind auf oeticket.com sowie in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und via ticket @ nxp.at erhältlich.

„Starmania 21 – Live on Tour“ – die Tourdaten (Beginn jeweils 17.00 Uhr) und das Line-up der einzelnen Termine:

Samstag, 31. Juli: Linz – Jahrmarktgelände Urfahr:

Mit Vanessa Dulhofer, Anna Buchegger, Fred Owusu, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Johannes Pietsch, Mert Cosmus, Laura Kožul, Felix Larcher und Philip Piller

Samstag, 7. August: Innsbruck – Olympia World:

Mit Vanessa Dulhofer, Anna Buchegger, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Teodora Špirić, Johannes Pietsch, Mert Cosmus, Laura Kožul, Felix Larcher und Philip Piller

Freitag, 13. August: Wien – Galopprennbahn Freudenau:

Mit Vanessa Dulhofer, Tobias Hirsch, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Johannes Pietsch, Mert Cosmus, Laura Kožul und Philip Piller

Samstag, 14. August: Wien – Galopprennbahn Freudenau:

Mit Vanessa Dulhofer, Tobias Hirsch, Anna Buchegger, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Johannes Pietsch, Laura Kožul und Philip Piller

Samstag, 21. August: Graz – Freiluftarena B (Messegelände):

Mit Vanessa Dulhofer, Tobias Hirsch, Fred Owusu, David Mannhart, Julia Wastian, Stefanie Mayer, Johannes Pietsch, Mert Cosmus, Felix Larcher und Philip Piller

Samstag, 28. August: St. Pölten – VAZ St. Pölten:

Mit Vanessa Dulhofer, Anna Buchegger, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Mert Cosmus, Laura Kožul, Felix Larcher und Philip Piller

