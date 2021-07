„Tribute to Johnny Cash“ am 22.7. im Bezirksmuseum 20

Konzert-Anmeldung via E-Mail erbeten: maly.christine@aon.at

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kulturforum Brigittenau“ hat mit Unterstützung des Bezirkes in Kooperation mit dem Bezirksmuseum Brigittenau einen Konzert-Nachmittag zu Ehren des Country-Stars Johnny Cash (1932 – 2003) auf die Beine gestellt. Der Titel der stimmungsvollen Veranstaltung lautet „Tribute to Johnny Cash“. Am Donnerstag, 22. Juli, gastieren im Garten des Bezirksmuseums Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) ab 17.00 Uhr die Kapelle „Johnny Cash Revival-Band“ und das Trio „Silent Wings“. Auf dem Programm stehen die großen Hits und weniger bekannte Stücke der als „The Man in Black“ bezeichneten Musik-Legende. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen. Corona-Vorschriften sind vom Publikum einzuhalten. Das ehrenamtliche Vereinsteam ersucht um Anmeldungen zur melodischen Hommage an Johnny Cash: Telefon 0664/19 44 208. Reservierung per E-Mail: maly.christine@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Johnny Cash Official Site: www.johnnycash.com

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

