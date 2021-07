AVISO: Medientermin anlässlich der Präsentation „Schnelle Reaktionskräfte in Niederösterreich“

Heute, 16. Juli 2021, Medientermin mit Innenminister Karl Nehammer und Landespolizeidirektor Franz Popp im Bildungszentrum Traiskirchen

Wien (OTS) - Innenminister Karl Nehammer und Landespolizeidirektor Franz Popp präsentieren heute, am Freitag, 16. Juli 2021, das Einsatzkonzept „Schnelle Reaktionskräfte in Niederösterreich“.



Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.



13:00 Uhr



Präsentation „Schnelle Reaktionskräfte in Niederösterreich“ mit Innenminister Karl Nehammer und Landespolizeidirektor Franz Popp



Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit von Kameraschwenks über das Zusammentreffen von Innenminister Karl Nehammer mit einer Polizeischüler-Abschlussklasse sowie über das in Bau befindliche Einsatztrainingszentrum. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, Aufnahmen einer sich nähernden SRK-Gruppe, eines Fahrzeugs und der Ausrüstung anzufertigen.



Ort: Bildungszentrum der Sicherheitsakademie des Innenministeriums, Akademiestraße 3, 2514 Traiskirchen



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME:



Shuttlebus wird angeboten, Abfahrt BMI: 11:30 Uhr, Rückfahrt ca. 14 Uhr.



Spucktests werden vor Ort und vor Abfahrt Shuttlebus angeboten.



Bitte beachten: Medienvertreterinnen und -vertreter müssen bei der Teilnahme einen Nachweis der 3G-Regelung vorweisen.



