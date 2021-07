AVISO: Bilanz-Pressekonferenz von Nationalratspräsident Sobotka

Wolfgang Sobotka zieht Bilanz über die Tagung 2020/21 und die Erkenntnisse aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss

Wien (PK) - Eine Rekordzahl an Sitzungen, eine Rekordzahl an Gesetzesbeschlüssen, eine Rekordzahl an Sondersitzungen: Nationalratspräsident Sobotka zieht Bilanz über die außergewöhnliche Tagungsperiode 2020/21. Er wird auch die Erkenntnisse aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss ansprechen.

Pressekonferenz: Bilanz über eine Tagungsperiode der Rekorde

Zeit: Montag, 19. Juli 2021, um 10.30 Uhr

Ort: Bibliothekshof, Lokal 3

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Im Interesse und zum Schutz aller Anwesenden wird auf die "3-G-Regel" hingewiesen. (Schluss) red

