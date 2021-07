BIO AUSTRIA: Ice Surprise Tour brachte Abkühlung in Form von Bio-Eis nach Wien

Zu reinstem Eisgenuss verarbeitete biologische, regionale Bio-Lebensmittel garantieren ein besonderes Geschmackserlebnis; am 15. Juli machte die Tour Station in "The Mall Wien Mitte"

Wien (OTS) - Nach einem Jahr Corona-Pause wird heuer die erfolgreiche Ice Surprise Tour in Kooperation von BIO AUSTRIA, der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. sowie kronehit fortgesetzt. Dabei wird Bio-Eis diesmal in den erfrischenden Sorten Verjus und Karotte sowie dem Allzeit-Klassiker Kürbiskernöl an hitzegeplagte EisliebhaberInnen in ganz Österreich ausgegeben. Nach dem Start der Tour in der Vorwoche in Graz gastierte die Ice Surprise Tour am 15. Juli im Einkaufscenter „The Mall Wien Mitte“.

Den ganzen Tag über wurden BesucherInnen im Bereich des Eingangs mit Gratis-Kostproben versorgt. Außerordentliche Geschmackserlebnisse waren dabei garantiert. „Wir freuen uns, die zu reinstem Eisgenuss verarbeiteten Bio-Lebensmittel unserer Biobäuerinnen und Biobauern den ganzen Sommer über in allen Bundesländern unter die Menschen bringen zu dürfen. Abkühlung und Bio-Genuss zugleich sind ja eine beinahe unschlagbare Kombination in der heißen Jahreszeit“, so BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 430 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

