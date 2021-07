SJ-Stich: "Feiern gehen darf nicht vom Geldbörsel abhängen!"

Sozialistische Jugend fordert anlässlich der Corona-Verschärfungen in der Nachtgastronomie kostenlose PCR-Tests in ganz Österreich.

Feiern zu gehen darf nicht vom Geldbörsel abhängen. Es muss daher für Jugendliche in ganz Österreich möglich sein, sich kostenlos mit einem PCR-Test testen zu lassen Paul Stich 1/3

Wenn die Bundesregierung nun Corona-Verschärfungen in der Nachtgastronomie umsetzt, muss sie jungen Menschen in Österreich die Möglichkeit geben, diese auch mittragen zu können. Paul Stich 2/3

Der flächendeckende Ausbau von PCR-Tests ist nicht nur notwendig, um jungen Menschen einen sicheren und niederschwelligen Zugang zur Nachtgastronomie zu ermöglichen, sondern auch eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen die Delta-Variante und die Pandemie. Paul Stich 3/3

Wien (OTS) - “Einen kostenlosen PCR-Test zu machen, ist aktuell nur in der Bundeshauptstadt Wien flächendeckend möglich. In allen anderen Bundesländern sind jene Tests teilweise mit hohen Kosten verbunden. Das ist besonders für Jugendliche häufig ein finanzielles Problem. Für uns ist klar: Feiern zu gehen darf nicht vom Geldbörsel abhängen. Es muss daher für Jugendliche in ganz Österreich möglich sein, sich kostenlos mit einem PCR-Test testen zu lassen ”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) anlässlich der Ankündigung der Bundesregierung, dass Antigen-Test in Discos künftig nicht mehr als Eintrittsnachweis genutzt werden können.

Stich unterstreicht dabei das große Verantwortungsbewusstsein, dass Österreichs Jugendliche seit Monaten an den Tag legen: “Viele junge Menschen in Österreich haben sich bereits impfen lassen. Viele haben bereits einen Impftermin oder warten darauf, dass genug Zeit vergeht, um die Impfung als Eintrittsnachweis vorlegen zu können. Und viele weitere werden sich in den kommenden Wochen noch den Shot gegen die Pandemie holen. Wenn die Bundesregierung nun Corona-Verschärfungen in der Nachtgastronomie umsetzt, muss sie jungen Menschen in Österreich die Möglichkeit geben, diese auch mittragen zu können. ”

Auch darüber hinaus sei der Ausbau des PCR-Testangebots sinnvoll: “ Der flächendeckende Ausbau von PCR-Tests ist nicht nur notwendig, um jungen Menschen einen sicheren und niederschwelligen Zugang zur Nachtgastronomie zu ermöglichen, sondern auch eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen die Delta-Variante und die Pandemie. Es ist daher höchste Zeit, die PCR-Testungen wieder hochzufahren und kostenlos zu ermöglichen”, so Stich abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Zuser

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at