Nasuni kündigt Unterstützung für AWS for Health-Initiative zur Verbesserung medizinischer Cloud-Dateispeicher-Workloads an

Boston (ots/PRNewswire) - Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, hat heute die Unterstützung der AWS for Health-Initiative von Amazon Web Services (AWS) angekündigt. AWS for Health ist eine Initiative mit Services und Lösungen von AWS und AWS-Partnern, die speziell für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biopharma und Genomik entwickelt wurden.

Die Initiative macht es den Kunden im Gesundheitswesen leichter, die richtigen Tools und Partner für ihre Workloads mit höchster Priorität auszuwählen. Für Nasuni-Kunden, die Bereitstellungen mit lösungsspezifischem Support beschleunigen möchten, identifiziert AWS for Health auch dedizierte AWS Health-Branchenspezialisten, AWS Professional Services-Teams und führende AWS-Partner in jedem Lösungsbereich.

Die Gesundheitsbranche hat mit einer explosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten und Geschäftsdaten zu kämpfen, die sich aus Fortschritten in der Bildgebung im Gesundheitswesen, aus gesetzlichen Anforderungen und aus der Forschung ergeben. Picture Archiving and Communication System (PACS)-Bilder, digitale Scans, Videos, Kundendokumentation und Forschungsdatensätze benötigen Speicherlösungen, die Sicherheit, Zugriff und langfristige Aufbewahrung in einer erschwinglichen Lösung vereinen. Neben diesen Anforderungen suchen Institutionen zunehmend nach Möglichkeiten, Daten sicher und regelkonform über mehrere Beteiligte hinweg auszutauschen, um die Effizienz und den Einblick zu verbessern. AWS for Health und die Cloud-Dateispeicherung von Nasuni helfen Gesundheitsorganisationen, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, indem sie die alte Network Attached Storage (NAS)- und Dateisicherungsinfrastruktur eliminieren und gleichzeitig eine Cloud-basierte Lösung für eine verbesserte Datensicherung und Konsolidierung einsetzen.

Nasuni bietet einen skalierbaren, erschwinglichen und sicheren Cloud-Dateispeicher auf AWS, der es Institutionen ermöglicht, ihre Daten in der Cloud zu konsolidieren und dennoch lokal mit hoher Geschwindigkeit auf ihre Daten zuzugreifen. Kunden können mit Nasuni und AWS ganz einfach Lösungen aufbauen, die es ihnen ermöglichen, HIPAA-konform zu bleiben und ihre Kosten für Datensicherung und -speicherung um bis zu 70 % zu senken.

Mit seinem unveränderlichen Dateisystem und der patentierten schnellen Wiederherstellungsfunktion bietet Nasuni eine integrierte schnelle Wiederherstellung vor Ransomware sowie langfristige Backups und Disaster Recovery. Mit seiner Fähigkeit, Dateien über einen langen Zeitraum aufzubewahren und unbegrenzte Versionen abzurufen, bietet es eine leistungsstarke Plattform für die gemeinsame Nutzung und Speicherung von Forschungsergebnissen.

Mit dem Nasuni Analytics Connector können Gesundheitsorganisationen AWS Lambda, den serverlosen Rechenservice, nutzen, um eine Workload-sensitive Clusterskalierungslogik zu erstellen und Analysen aus ihren Daten zu gewinnen.

"Organisationen des Gesundheitswesens setzen zunehmend auf die Cloud, wenn es um die kostengünstige Speicherung großer Dateien und medizinischer Daten sowie um ein effektives Mittel zur Wiederherstellung gegen Ransomware-Angriffe geht", sagt Will Hornkohl, Vice President of Alliances bei Nasuni. "Die AWS for Health-Initiative macht es medizinischen Forschern, Klinikern und Gesundheitsorganisationen leicht, die Skalierbarkeit und Agilität zu erwerben, die sie für ihre digitale Transformation benötigen."

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet moderne Dateispeicherung in der Cloud, basierend auf dem weltweit führenden Cloud-first-Dateisystem. Nasuni ist ein Cloud-Ersatz für traditionelle Network Attached Storage (NAS) und Dateiserver-Silos. Nasuni konsolidiert Datendateien mit sofort erweiterbarem Cloud-Speicher zum halben Preis. Nasuni vereinfacht die IT-Administration dramatisch, indem es die Notwendigkeit und die Komplexität herkömmlicher Backup- und Disaster-Recovery-Infrastrukturen eliminiert. Mitarbeiter global führender Unternehmen verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateien zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts, und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.

