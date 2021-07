Die absatzwirtschaft bittet zur TikTok-Challenge

Marken-Award 2021 (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Marketing-Branche steht vor großen Herausforderungen. Und was macht die absatzwirtschaft? Wir packen noch eine weitere obendrauf. Um ganz genau zu sein: eine "Challenge". Bei TikTok. Klingt jetzt schon spannend? Ist aber noch nicht alles: Das kreativste Video wird beim Marken-Award 2021 mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Die absatzwirtschaft zaubert zum Marken-Award 2021 einen innovativen Sonderpreis aus dem Hut: Im Rahmen einer TikTok-Challenge können Marken und Agenturen ab dem 15. Juli unter Verwendung des Hashtags #esistDEINEmarke Videos auf der trendigen Social-Media-Plattform hochladen. Einreichungsschluss ist der 5. August.

Marken und Agenturen können in dieser Challenge zum Beispiel zeigen, …

… wie sie ticken.

… wie bunt und vielfältig sie sind.

… was sie ausmacht.

… welche Haltung sie haben.

… wofür sie stehen.

… warum sie ein guter Arbeitgeber sind.

… wie sie mit Vorurteilen umgehen.

Je kreativer/selbstironischer/witziger, desto besser. Denn: Am 16. August werden nach Beurteilung durch eine Expert:innen-Jury die fünf besten Videos bekannt gegeben, die es ins Finale geschafft haben. Der Sieger wird schließlich am 24. August per Zuschauer-Voting beim Live-Stream-Event des Marken-Award ermittelt und gefeiert.

Hier geht's zum initialen Challenge-Video der absatzwirtschaft auf TikTok:



absatzwirtschaft bringt Marketing-Wissen auf TikTok



Auf dem kürzlich gestarteten TikTok-Kanal der absatzwirtschaft folgen wir dem "#LernenMitTikTok"-Ansatz und wollen über gegenseitiges Lernen Communities miteinander verschmelzen: Auf der einen Seite unser absatzwirtschaft-Netzwerk mit dem geballten Expertenwissen von einflussreichen Entscheiderinnen und Entscheidern aus der Marketing-Branche. Auf der anderen Seite der globale Puls der nachkommenden jüngeren Generationen bei TikTok.

Das Gesicht des TikTok-Kanals @absatzwirtschaft ist der Creator Sebastian Clauß (@sebiforce). Sebastian hat bereits über knapp zehn Millionen Likes für seine Videos auf TikTok bekommen und über 150.000 Follower gewonnen.

"Kaum eine andere Branche ist so bunt und kreativ wie das Marketing. TikTok bietet nicht nur ein spannendes Spielfeld, diese Attribute nach außen zu kehren und mit Leben zu füllen, sondern gibt Marken und Agenturen zudem die Möglichkeit, mit jüngeren Zielgruppen in Kontakt zu treten und sie besser verstehen zu lernen. Diesen beidseitigen Lernprozess wollen wir mit der absatzwirtschaft und dem Marken-Award aktiv befeuern und gleichzeitig mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung eine Brücke zu den möglichen Marketing-Profis von übermorgen schlagen", sagt Jan Leiskau, Geschäftsführer von Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP.

"Markenführung wird zunehmend dynamischer, denn Marken müssen immer neue Wege finden, um die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Die Fähigkeit zur authentischen Interaktion mit potenziellen Kund*innen gewinnt zunehmend an Bedeutung. TikTok bietet einen Zugang zu Communities, die über klassische Kanäle nicht zu erreichen sind. Der Marken-Award würdigt Innovation und herausragende Leistungen in diesem Bereich. Es freut uns sehr, den Award in diesem Jahr mit einem Sonderpreis zu begleiten und als Jurymitglied bin ich natürlich besonders gespannt auf die diesjährigen Einreichungen." Thomas Wlazik, Managing Director Global Business Solutions TikTok DACH



Marken-Award 2021: fünf Kategorien



Zusätzlich zur Prämierung eines Gewinners bei der TikTok-Challenge werden beim Marken-Award 2021 Unternehmensleistungen in den folgenden fünf Kategorien ausgezeichnet:



Beste neue Marke



Beste Markendehnung



Bester Marken-Relaunch



Beste Nachhaltigkeitsstrategie



Beste digitale Markenführung



Die einzelnen Kategorien werden nach festgelegten Kriterien von einer hochrangig besetzten Jury bewertet. Nach einer ersten Vorauswahl haben es zehn Unternehmen -

zwei pro Kategorie - in das Finale um den Marken-Award 2021 geschafft.

Die jeweiligen beiden Finalisten treten am 15. Juli zur Videopräsentation vor unserer Jury an. Im Anschluss stimmt die Jury über die Gewinner ab. Die fünf Sieger werden im Rahmen eines Live-Stream-Events am 24. August bekanntgegeben und gefeiert.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP GmbH

Tanja Backhaus

+ 49 40 696 595 201

t.backhaus @ handelsblattgroup.com