Attraktive Preise: Neuer PEUGEOT 308 und 308 SW ab sofort bestellbar.

Erhältlich in je zwei Plug-In-Hybrid-Versionen (Null Prozent NoVA) sowie mit Benzin- oder Dieselmotorisierungen (nur 1 bis 4 Prozent NoVA)

Wien (OTS) - Der neue PEUGEOT 308 und 308 SW sind ab sofort in Österreich bestellbar. Die Preise für die Limousine starten bei 24.480 Euro, der Einstieg in die Kombiversion SW gelingt bereits ab 25.880 Euro (alle Listenpreise inklusive NoVA und MWSt.).

Das neue Gesicht von PEUGEOT überzeugt als Kompaktlimousine und SW mit charaktervollem Design, sportlichem Profil und umfangreicher Ausstattung ab der Basisversion. Im Einklang mit der „Power of Choice“-Strategie sind die Limousine und der Kombi SW bereits ab der Basisausstattung mit Benzin-, Diesel und auch Plug-In-Hybrid-Motorisierung verfügbar.

Die Benzin- und Dieselmotorisierungen sind sehr verbrauchsarm, die NoVA-Sätze liegen daher nur zwischen 1 und 4 Prozentpunkten.

Kundinnen und Kunden der Plug-In-Hybridversionen profitieren von Null Prozent NoVA, Dienstwagenfahrer zusätzlich von einem reduzierten Sachbezugssatz.

Raphaël GAILLARD, Direktor Marke PEUGEOT in Österreich: „ Effizient und leistungsstark bis in die kleinsten aerodynamischen Details, bietet der neue PEUGEOT 308 und 308 SW, getreu unserem Motto "Power of Choice", die Wahl zwischen Plug-In-Hybrid- und Benzin- oder Dieselmotorisierung. Die Plug-In-Hybridversionen sind sogar ab dem Einstiegsniveau verfügbar. Das ist für alle jene sehr interessant, die im urbanen Bereich rein elektrisch unterwegs sein möchten, aber für längere Fahrten zwischendurch die Sicherheit der großen Reichweite benötigen und von Null Prozent NoVA bzw. dem reduzierten Sachbezugssatz profitieren möchten .“

