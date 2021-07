Deutsch: „Unverantwortlicher Zick-Zack-Kurs von Kurz und Corona-Chaos der Regierung gefährden Gesundheit der Bevölkerung!“

Totalversagen der türkis-grünen Corona-Politik - „Schäbig, dass Kurz Verantwortung für sein Versagen der Bevölkerung umhängen will“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, seine Kritik an der verfehlten Corona-Politik der Regierung Kurz bekräftigt. „Die Corona-Politik der türkis-grünen Regierung ist von Beginn an von Chaos, Missmanagement, leeren Ankündigungen und vielen gebrochenen Versprechen geprägt. Die Regierung hat aus ihren unzähligen Fehlern nichts gelernt, das Management by Chaos setzt sich ungebremst fort. Leidtragende dieses Totalversagens der türkis-grünen Corona-Politik, für das ÖVP-Kanzler Kurz die Hauptverantwortung trägt, sind die Menschen. Es ist schäbig, dass Kurz mit seiner ungeheuerlichen Aussage, dass Corona Privatsache und ein ‚individuelles medizinisches Problem‘ sei, der Bevölkerung die Verantwortung für sein Versagen umhängen will. Statt Verantwortungsflucht, Chaos und Schuldabschieben braucht es professionelle Vorbereitung, Voraussicht und möglichst viele niederschwellige Impfangebote, um die Menschen bestmöglich zu schützen“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Allein die letzten paar Tage stellen einmal mehr deutlich unter Beweis, dass die Corona-Politik der Regierung von Chaos, Planlosigkeit und Show dominiert sei. „Zuerst erzählt der türkise Kanzler den Menschen, dass die Pandemie vorüber sei und dass es ab 22. Juli keine Beschränkungen mehr geben werde. Gleichzeitig lässt sich Kurz österreichweit sogar mit der Aussage ‚Die Pandemie gemeistert‘ plakatieren. Doch nur wenig später legt Kurz eine Kehrtwende hin und erklärt die Pandemie nach dem Motto ‚Selber schuld, wer sich ansteckt‘ zur Privatsache. Gestern verlautbart Kurz dann plötzlich, dass er mit bis zu 10.000 Corona-Infektionen rechnet. Und heute tagt die Corona-Taskforce im Bundeskanzleramt und erwägt Verschärfungen. Mit diesem völlig unverantwortlichen Zick-Zack-Kurs und seiner verpfuschten Corona-Politik verunsichert Kurz die Menschen und gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

