Lotto: Kein Sechser, damit Jackpot mit 1,3 Mio. Euro am Sonntag

Zwei Joker zu je mehr als 76.000 Euro

Wien (OTS) - Mit 13, 23 und 40 entschied sich Fortuna am vergangenen Mittwoch für drei Zahlen, die auch am Sonntag zuvor bereits gezogen wurden, und ergänzte sie mit 10, 34 und 37 zu den „sechs Richtigen“. Diese Kombination war jedoch auf keinem Wettschein angekreuzt, und auch nicht als Quicktipp auf eine Quittung gedruckt. Damit gelangt am kommenden Sonntag ein Jackpot zur Ausspielung, der rund 1,3 Millionen Euro schwer sein wird.

Über einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl darf sich ein Spielteilnehmer aus der Steiermark freuen. Er darf sich über rund 80.000 Euro freuen und war gleich mit dem ersten von zwölf Tipps erfolgreich. Zum Sechser fehlte ihm die Zahl 37.

LottoPlus

Ohne Sechser endete auch die LottoPlus Ziehung. Da die Sechser Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, erhalten hier 31 Spielteilnehmer mehr als 7.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Zwei Quittungen trugen am Mittwoch die richtige Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Wiener und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day abgegeben hatte, gewannen damit jeweils mehr als 76.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Juli 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 578.532,27 – 1,3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 79.548,10 68 Fünfer zu je EUR 1.276,10 152 Vierer+ZZ zu je EUR 171,20 2.966 Vierer zu je EUR 48,70 4.125 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 46.557 Dreier zu je EUR 5,60 169.505 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 23 34 37 40 Zusatzzahl 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Juli 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 31 Fünfer zu je EUR 7.407,50 1.803 Vierer zu je EUR 21,50 30.013 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 20 28 36 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 14. Juli 2021

2 Joker EUR 76.350,80 9 mal EUR 8.800,00 77 mal EUR 880,00 727 mal EUR 88,00 7.269 mal EUR 8,00 75.655 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 1 0 2 8 4

