Grüne Wien/Huemer: Niederschwellige Impfangebote in Bezirken mit niedriger Impfquote

Wien (OTS) - Gezielte niederschwellige Impfangebote in Wiener Bezirken mit niedriger Impfquote fordert die Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer. Es gibt massive Unterschiede bei der Impfquote in den verschiedenen Wiener Bezirken. Huemer: „Kreative, zielgruppenadäquate und deutlich mehr Angebote ohne Termin sind gefragt. Wien muss jede Möglichkeit nützen, um mehr Menschen, insbesondere junge Menschen zu erreichen. Das Impfen muss zu den Menschen gebracht werden. Wir brauchen einen Impfbooster für Bezirke mit niederiger Vollimunisierung.“

Impfbusse, Impfen in Shopping-Centern, in Bädern, beim Wirten, Impf-Events etc. sind Möglichkeiten, die auch die Stadt Wien für Bezirke mit Vollimunisierungsquoten unter 34 Prozent wie Brigittenau, Simmering, Rudolfsheim-Fünfhaus oder Favoriten anbieten könnte. Impfen ohne Termin kommt gut an, vor allem auch bei zugewanderten Personen. Das sieht man am Andrang an den Impfboxen. Das bestehende Angebot muss erweitert werden.

„Die Zeit läuft uns davon. Die Delta-Variante dominiert das Ansteckungsgeschehen. Das Virus wird derzeit vor allem über jüngere Personen übertragen, die noch am wenigsten geimpft sind. Mit Impf-Testimonials aus verschiedenen Communities und Beratungen vor Ort kann noch mehr Fahrt beim Impfen aufgenommen werden“, so Huemer abschließend.

