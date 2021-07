Fußball UNIQA ÖFB-Cup 1. Runde: Fünf Spiele live in ORF SPORT + und ORF 1

Am 16. Juli Hertha Wels – Salzburg und Rapid – Wiener Viktoria, am 17. Juli Spittal/Drau – Austria Wien und LASK – Marchfeld Donauauen, dazu Vienna – KSV

Wien (OTS) - Nach der EURO ist vor dem heimischen Fußball – und da zeigt der ORF wieder den UNIQA ÖFB-Cup live: Mit der 1. Runde stehen die ersten Pflichtspiele der neuen Saison auf dem Programm. ORF SPORT + zeigt aus der 1. Runde vier Spiele live, in ORF 1 ist ein Spiel live zu sehen.

Die Live-Übertragungen starten am 16. Juli um 16.45 Uhr in ORF 1 mit dem Match des Titelverteidigers Salzburg beim oberösterreichischen Regionalligisten Hertha Wels. Die Analyse des Spiels zeigt ORF SPORT + um 18.50 Uhr. Am gleichen Abend folgt um 20.15 Uhr in ORF SPORT + mit SK Rapid Wien gegen den Regionalligisten Wiener Viktoria ein kleines Wiener Derby.

Am 17. Juli bringt ORF SPORT + zwei Partien live: Um 10.50 Uhr tritt Rekord-Cupsieger Austria Wien auswärts beim Kärntner Regionalligisten Spittal/Drau an. Der LASK, Finalist in der vergangenen Cup-Saison, hat (ab 20.15 Uhr) Marchfeld Donauauen, Regionalligist aus Niederösterreich, zu Gast.

Mit dem Match Vienna 1984 – Kapfenberg 1919 am 18. Juli um 10.50 Uhr in ORF SPORT + werden die Live-Übertragungen aus der 1. Runde abgeschlossen. Die Vienna ist in der vergangenen Saison in die Regionalliga aufgestiegen, die Kapfenberger kicken in der 2. Liga.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und ORF 1:

-- Freitag, 16. Juli, 16.45 Uhr, ORF 1: Hertha Wels – Salzburg (Highlights um 22.30 Uhr in OSP)

-- Freitag, 16. Juli, 18.50 Uhr, OSP: Analyse von Hertha Wels – Salzburg

-- Freitag, 16. Juli, 20.15 Uhr, OSP: Rapid Wien – Wiener Viktoria -- Samstag, 17. Juli, 10.50 Uhr, OSP: Spittal/Drau – Austria Wien (Highlights um 22.30 Uhr in OSP)

-- Samstag, 17. Juli, 20.15 Uhr, OSP: LASK – FC Marchfeld Donauauen -- Sonntag, 18. Juli, 10.50 Uhr, OSP: Vienna 1984 – Kapfenberg 1919

