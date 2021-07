Formel 1 im ORF: Weltpremiere mit erstem Sprint beim GP von GB

Live in ORF 1 ab 16. Juli mit erstem Freitags-Qualifying, Sprint über 100 km am 17. und dem GP von Großbritannien am 18. Juli

Wien (OTS) - Nach dem im ORF so erfolgreichen GP von Österreich geht es ab Freitag, dem 16. Juli 2021, in ORF 1 gleich mit einer Weltpremiere weiter: Zum ersten Mal in der Geschichte der Königsklasse fährt die Formel 1 ein Rennwochenende im „Sprintformat“. Schon am Freitag-Nachmittag (18.55 Uhr) steht ein klassisches „Qualifying“ am Programm, um die Startaufstellung für den „Sprint“ am Samstag zu bestimmen. Im „Sprint“, einem Rennen über 100 km am Samstag (ab 17.25 Uhr), wird dann die Startaufstellung für den sonntäglichen Grand Prix (ab 15.25 Uhr) ausgefahren.

Durch dieses Weltpremieren-Wochenende begleiten die Formel-1-Fans Ernst Hausleitner und Robert Lechner. Beim abschließenden „Formel 1 Motorhome“ (17.45 Uhr) verstärkt Corinna Kamper das ORF-Experten-Duo. Christian Diendorfer holt im Fahrerlager Interviews ein. Alexander Wurz ist beim GP von Budapest wieder mit dabei.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 16. Juli

15.20 Uhr: erstes freies Training

18.55 Uhr: Qualifying

Kommentatoren jeweils Ernst Hausleitner und Robert Lechner

Samstag, 17. Juli

12.50 Uhr: zweites freies Training

17.10 Uhr: F1 News

17.25 Uhr: Sprint

Kommentatoren: Ernst Hausleitner und Robert Lechner

Sonntag, 18. Juli

14.10 Uhr: Formel E (Highlights aus New York City)

14.40 Uhr: F1 News

15.25 Uhr: GP von Großbritannien

Kommentatoren Ernst Hausleitner und Robert Lechner

17.45 Uhr: Formel 1 Motorhome

mit Ernst Hausleitner, Corinna Kamper und Robert Lechner

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

