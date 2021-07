Neue Zusammenarbeit in der dm Gruppe Österreich und Verbundene Länder

Agilität und Durchlässigkeit bei dm drogerie markt

Salzburg/Wals (OTS) - Die Organisation der Zusammenarbeit im dm Teilkonzern wird auf neue Beine gestellt, um die Wirksamkeit über die Landesgrenzen mit der Schaffung von internationalen Servicebereichen hinaus noch effektiver zu gestalten. Für die Marktbearbeitung von dm in Österreich bringt die Neuordnung ein neues Geschäftsleitungsteam, dem neben den Ressortleitern künftig auch vier Vertriebsleiterinnen angehören, welche die Gebietsmanager und somit alle Mitarbeiter in den Handelsfilialen und Dienstleistungsbereichen führen.

Insgesamt zwölf Länder von Tschechien bis Bulgarien und von Italien bis Ungarn zählt der dm Teilkonzern Österreich & Verbundene Länder. Die bisherigen Zusammenarbeitsformen und Rollen von Management und Geschäftsführung entsprangen bis dato noch stark dem ursprünglichen Bild, wonach neue Länder von Österreich aus erschlossen und begleitet werden. Allerdings feiern die ältesten unter diesen Verbundenen Ländern bald ihren 30. Geburtstag, haben sich etabliert und professionell in nationalen Strukturen organisiert, die weitgehend jenen in Österreich entsprechen.

„Diese Aufgabenverteilungen bringen es mit sich, dass oftmals in jedem Land isoliert an denselben Fragestellungen gearbeitet wird und nur punktuell ein Austausch stattfindet. Um künftig Synergien zwischen den Ländern sowie auch mit den Kollegen bei dm Deutschland besser nutzbar zu machen, wurde an einer neuen Organisationsform gearbeitet. Gleichzeitig haben wir bereits über die nächsten Jahre vorausgedacht, um einen Generationenwechsel in der Geschäftsführung vorzubereiten“, berichtet Martin Engelmann, Vorsitzender der dm Geschäftsführung.

Internationale Zusammenarbeit gestärkt

Die für die dm Wirtschaftsgemeinschaft insgesamt zentralste Änderung ist die Schaffung von internationalen Servicebereichen: Diese entsprechen in ihrer fachlichen Gliederung in etwa der aktuellen Ressorteinteilung, arbeiten aber nicht nur für ein einzelnes Land, sondern erbringen im Zusammenspiel mit den Ressorts der Länderorganisationen Leistungen für alle Länder. Verantwortet werden diese von Fachbereichsverantwortlichen unter der Führung einer internationalen Geschäftsführergruppe, bestehend aus den Geschäftsführern von dm Österreich mit dem Vorsitzenden Martin Engelmann.

Neue Geschäftsleitung für Österreich

Neben dieser „funktionalen Struktur“ der internationalen Servicebereiche stehen die Länderorganisationen inklusive Österreich als gleichberechtigte „Divisionen“ nebeneinander. Für Österreich formt sich ein neues Geschäftsleitungsteam, das von den Geschäftsführern Harald Bauer, Thomas Köck und Petra Mathi-Kogelnik geführt wird und aus Vertriebs- und Ressortleitern besteht. Die Vertriebsleiter sind mit Verena Eder, Hannelore Weihrauch, Andrea Hiotu und Sylvia Auer bereits bestellt. Anstelle der bisherigen Regionsverantwortlichen führen diese nun sämtliche Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb sowie alle Gebietsmanagerinnen und -manager. Michael Cermak übernimmt als Ressortleiter die Expansion, Petra Gruber und Christian Freischlager das Ressort Marketing & Einkauf, Kerstin Ebenführer das Ressort Mitarbeiter. Für die Fachbereiche F&C, ISM sowie Logistik ist eine fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit namens „kundenorientierte Prozesse und Systeme“, kurz KORPUS, vorgesehen, die unter der Leitung von Andreas Haidinger und Thomas Roittner steht.

Verantwortungsbereiche dm Gruppe Österreich und Verbundene Länder im Überblick:

Die insgesamt zwölf Länder des Teilkonzerns (Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien und Italien) werden künftig von folgender Geschäftsführergruppe gelenkt:

Martin Engelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung

Manfred Kühner, Stellvertretender Vorsitzender der GF

Harald Bauer, Marketing und Einkauf international

Andreas Haidinger und Thomas Roittner, Kundenorientierte Prozesse und Services international (Finanzen & Controlling, ISM, Logistik)

Thomas Köck, Expansion

Hubert Krabichler, dm Italien

Petra Mathi-Kogelnik, Mitarbeiter international

Für Österreich formt sich ein neues Führungsteam aus Geschäftsleitungsmitgliedern, die von den Geschäftsführern Harald Bauer, Thomas Köck und Petra Mathi-Kogelnik begleitet werden:

Michael Cermak, Ressortleiter Expansion

Kerstin Ebenführer, Ressortleiterin Mitarbeiter

Petra Gruber und Christian Freischlager, Ressortleiter Marketing & Einkauf

Silvia Auer, Regionsleiterin West

Verena Eder, Regionsleiterin Ost

Andrea Hiotu, Regionsleiterin Nord

Hannelore Weihrauch, Regionsleiterin Süd-Ost

„Unter dem Motto ‚klar getrennt und innig verbunden’ wollen wir unsere Kundenorientierung weiterentwickeln, indem wir die Zusammenarbeit noch wesentlich agiler und durchlässiger gestalten“, sieht Martin Engelmann eine neue Qualität für die Lebendigkeit und Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsgemeinschaft dm.

