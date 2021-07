Premiere für die Kaiserwiesn

Neue Veranstaltung geht von 23. September bis 10. Oktober 2021 erstmals über die Bühne. Ticketverkauf startet im August. Details werden bei einem Mediengespräch im August vorgestellt.

Wien (OTS/LCG) - Regionalität, Nachhaltigkeit, Diversität und Förderung der heimischen Kulturszene stehen im Fokus der Veranstalter.

Rund um den ehemaligen Donauinselfest-Projektleiter Thomas Waldner (Rocktopus Events) hat sich ein erfahrenes Team formiert, das gemeinsam die Kaiserwiesn aus der Taufe hebt. Von 23. September bis 10. Oktober 2021 wird sie erstmals rund um die Kaiserwiese im Wiener Prater stattfinden. In diesem Jahr aufgrund der Pandemieentwicklung noch in etwas kleinerer Form mit einem Festzelt, Open-Air-Bühnen und Ständen für die Wiener Gastronomie. Ab 2022 soll die Festveranstaltung dann in voller Größe durchstarten. Die Kaiserwiesn-Veranstalter haben sich erfolgreich mit ihrem Konzept bei der Stadt Wien beworben.

„Die Kaiserwiesn unterstützt die Wiener Wirtschaft, Kultur und den gesamten Prater. Sie wird auch Gäste in die Stadt bringen und hilft der Stadthotellerie“ , ist Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke überzeugt.

„Durch die enge Zusammenarbeit mit den Betrieben im Prater ermöglichen wir ein Gesamterlebnis. Regionales Brauchtum, lokale Kulinarik und österreichische Kultur sind die Eckpfeiler. Mit der Kaiserwiesn wollen wir gezielt die Wiener Wirtschaft und Kultur fördern und der ganzen Familie ein Erlebnis im Zeichen des gemeinsamen Miteinanders bieten“ , kündigt Waldner an.

Bei der Planung der Kaiserwiesn setzen die Veranstalter auf eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden, um einen sicheren Ablauf trotz volatiler Pandemieentwicklung gewährleisten zu können. Bereits im Vorfeld geht es um ein harmonisches Miteinander. So werden Anrainer, Bezirk, Prater und die Stadtverwaltung intensiv in die Planungen mit einbezogen.

Details zur Kaiserwiesn und erste Programm-Highlights werden in einem Mediengespräch im August 2021 vorgestellt. Weitere Informationen auf kaiserwiesn.at



