Hagelversicherung: Unwetter zerstören erneut Agrarflächen

Landwirtschaft in Oberösterreich, Niederösterreich und in der Steiermark geschädigt: 3,2 Millionen Euro Schaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 14. Juli 2021): Schon wieder schwere Unwetter in Oberösterreich, Niederösterreich und in der Steiermark. Vielerorts wurden Agrarflächen wiederholt ein Opfer von Hagel und Starkregen. „Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung entstand in den drei Bundesländern ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 3,2 Millionen Euro“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, zu den heutigen Unwetterschäden.

Schadensüberblick im Detail für Oberösterreich:

Betroffener Bezirk: Linz-Land, Urfahr-Umgebung

Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Grünland, Obst, Gartenbau, Glas- und Folienhäuser

Betroffene Fläche: 8.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 2,1 Millionen Euro

Schadensüberblick im Detail für Niederösterreich:

Betroffene Bezirke: Amstetten, Gmünd, Zwettl

Betroffene Kulturen: Ackerkulturen und Grünland

Betroffene Fläche: 1.500 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 500.000 Euro

Schadensüberblick im Detail für die Steiermark:

Betroffene Bezirke: Südoststeiermark, Weiz, Leibnitz

Betroffene Kulturen: Getreide, Soja, Mais, Kürbisse, Grünland, Obst, Gemüse

Betroffene Fläche: 2.500 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 600.000 Euro

Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Wolfgang Winkler, Landesleiter Oberösterreich, T. 0664 411 84 75, winkler @ hagel.at

Ing. Michael Gindl, Landesleiter Niederösterreich West, T. 0664 281 82 96, gindl @ hagel.at

Ing. Josef Kurz, Landesleiter Steiermark, T. 0664 827 20 56, kurz @ hagel.at

Dr. Mario Winkler, Pressesprecher Österreichische Hagelversicherung, T. 0664 827 20 67, m.winkler @ hagel.at