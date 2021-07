Einladung satirische Aktion: Köstinger präsentiert neues Logo Landwirtschaftsministerium

Logo adaptiert, um zu zeigen, dass ÖVP-Ministerin Köstinger Lügen über die Nutztierhaltung in Österreich verbreitet, weil sie den Vollspaltenboden erhalten will

Wien (OTS) - Medienaktion

Dem Ziel einer ehrlichen, sauberen Linie der neuen türkisen ÖVP entsprechend soll das Logo des Landwirtschaftsministeriums angepasst werden. Köstinger behauptet ja z.B., dass die Schweinehaltung in der EU vorbildlich wäre, während sie in Wahrheit aufgrund des Vollspaltenbodens am EU-Minimum liegt und damit Schlusslicht in der EU ist.

„Köstinger“ präsentiert neues Logo Landwirtschaftsministerium

Medienaktion auf der eine als ÖVP-Ministerin Köstinger verkleidete Aktivistin ein neues Logo für das Landwirtschaftsministerium präsentiert, das der tatsächlichen Politik der Ministerin entspricht.

Datum: 15.07.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: vor Landwirtschaftsministerium

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210714fg_2.php

Petition gegen Vollspaltenboden Schweine sollen nicht länger auf krank machendem Beotonspaltenboden über ihrem eigenen Kot gehalten werden dürfen! Jetzt unterschreiben!

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at