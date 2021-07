Ein weiterer Schritt im Rahmen der strategischen Neuausrichtung

REHAU verkauft seinen Geschäftsbereich Telekommunikation an das schwedische Unternehmen Hexatronic

Erlangen (OTS) - Nachhaltiges, und profitables Wachstum für die gesamte REHAU Gruppe zu leisten, das ist auch die oberste Zielsetzung der Division Building Solutions. Um dies weiter voranzutreiben, wurden in den letzten beiden Jahren bereits erste Schritte im Sinne einer strategischen Neuausrichtung umgesetzt. Ein weiterer folgt nun mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Telekommunikation.

Komplettsysteme für den Glasfaserausbau, von der Verlegung über die Verteilung bis hin zum Hausanschluss und der Verkabelung im Gebäude, fertigt und vertreibt der Polymerspezialist REHAU aktuell innerhalb seines Telekommunikationsgeschäftes. Im Zuge der Neuausrichtung verkauft das Familienunternehmen diesen Bereich nun an die schwedische Unternehmensgruppe Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") - einen Konzern, der Produkte, Komponenten und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf dem Glasfasermarkt entwickelt, vermarktet und liefert. Hexatronic hat bereits einen verbindlichen Kaufvertrag über den Erwerb aller Telekommunikationsaktivitäten der REHAU Gruppe unterzeichnet, der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

Die Übernahme, die eine Ausgliederung aus der REHAU Gruppe sein wird, ist für die Hexatronic Gruppe von hoher strategischer Bedeutung. Der deutsche FTTH (Fibre to the Home) - Markt befindet sich in einer frühen Phase der Expansion. Durch die Kombination der Fähigkeiten des Mikrokabelrohrgeschäfts von REHAU Telecommunications mit der Komplettlösung FTTH von Hexatronic, wird Hexatronic ein wichtiger Akteur auf dem stark wachsenden westeuropäischen Markt. Das erworbene Geschäft umfasst die weltweiten Aktivitäten im Vertrieb- und Produktmanagement für die Bereiche Glasfasernetzausbau und Kabelschutz inklusive Produktion.

„Es freut uns sehr, dass die REHAU Mitarbeitenden am Standort Neulengbach nun mit der Hexatronic GmbH einen neuen Arbeitgeber bekommen und der Jobverlust abgewendet werden konnte. So kann auch der neue Eigentümer, gemeinsam mit dem hoch qualifizierten und motivierten Produktionsteam aus Neulengbach, die Versorgungssicherheit der Kunden weiterhin gewährleisten“, betont REHAU Österreich Country Manager Leopold Baumgartner.

Wie bereits Anfang Mai verkündet, wird durch den Verkauf des Telekommunikationsbereiches die Mikrokabelrohr-Fertigung nicht verlagert und das Werk geschlossen, sondern der Erhalt des Standortes und der Arbeitsplätze gesichert.

”Mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Telekommunikation gehen wir einen weiteren bedeutenden Schritt im Rahmen unserer strategischen Neuausrichtung”, erklärt Dr. Roger Schönborn, Leiter der Division Building Solutions innerhalb der REHAU Gruppe. „Gleichzeitig sehen wir uns in der Verantwortung, für unsere Mitarbeitenden und Kunden die besten Voraussetzungen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Telekommunikationsgeschäft zu schaffen. Durch den Verkauf stellen wir sicher, dass das bestehende Potenzial voll ausgeschöpft und zukünftiges Wachstum geschaffen werden kann”, erklärt der Divisionsleiter weiter. ”Wir sind überzeugt davon, mit der Hexatronic Gruppe für unsere Mitarbeitenden und Kunden den ”Best Owner” gefunden zu haben, welcher das optimale Umfeld für die Integration unseres Telekommunikationsgeschäftes mitbringt. Wir haben großes Vertrauen darin“, sagt Dr. Schönborn abschließend, „dass Hexatronic die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs im Zuge seiner Wachstumspolitik zuverlässig und nachhaltig vorantreibt.”

“Wir sind sehr froh, dass wir mit der REHAU Gruppe eine Vereinbarung zur Übernahme ihrer Telekommunikationsaktivitäten getroffen haben“, sagt Henrik Larsson Lyon, CEO der Hexatronic Gruppe. „Es handelt sich um ein hochqualifiziertes Team mit qualitativ hochwertigen Produkten, das sehr gut in die Hexatronic-Gruppe passen wird. Während des gesamten Prozesses haben wir Menschen kennengelernt, die sich sehr für ihre Arbeit engagieren, was eine Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen ist. Zusätzlich zu einem hochqualifizierten Team“, ergänzt Henrik Larsson, „erhalten wir Zugang zu einer hochmodernen Produktionsanlage für Mikroprodukte, die strategisch günstig in Mitteleuropa liegt. (…).“

Über die Hexatronic Gruppe

Die Hexatronic Group AB (publ) ist ein Konzern, der Produkte, Komponenten und Systemlösungen mit dem Schwerpunkt auf dem Glasfasermarkt entwickelt, vermarktet und liefert. Hexatronic bietet eine breite Palette innovativer System- und Produktlösungen hauptsächlich für passive Glasfaserinfrastrukturen mit globalen Marken wie Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline und Wistom®. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und verfügt über Vertriebsbüros und/oder Tochtergesellschaften in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Deutschland, China, Neuseeland, Australien, USA und Kanada. Der Konzern ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Ticker HTRO notiert.

Über REHAU

Die REHAU Gruppe ist ein Polymerspezialist mit einem Jahresumsatz von rund 3,3 Milliarden Euro. Ein unabhängiges und stabiles Unternehmen in Familienbesitz. Zirka 20.000 Mitarbeitende sind weltweit für das Unternehmen an ca. 170 Standorten tätig. Europaweit arbeiten rund 12.000 Mitarbeitende für REHAU, davon alleine 8.000 in Deutschland. REHAU stellt Lösungen für die Bereiche Bau, Automotive und Industrie her. Seit über 70 Jahren arbeitet REHAU daran, Kunststoffprodukte noch leichter, komfortabler, sicherer und effizienter zu machen und beliefert mit innovativen Produkten Länder auf der ganzen Welt.

Rückfragen & Kontakt:

REHAU AG + Co

Natalie Stan

PR and Communications Manager

Division Building Solutions I Group Communications

Rheniumhaus, 95111 Rehau, DEUTSCHLAND

Tel: +49 6074 4090 286 / Mobil: +49 171 9780 466

natalie.stan @ rehau.com