Bauernbund: Biodiversitätsstrategie braucht Einbindung aller Betroffenen

Strasser fordert echten Beteiligungsprozess: Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen Gewesslers hochtrabende Ziele praxistauglich sein und Anreize schaffen

Wien (OTS) - Klimaministerin Leonore Gewessler hat heute, noch vor der Abstimmung des Strategieentwurfs in der Biodiversitäts-Kommission, Eckpunkte aus der Biodiversitätsstrategie 2030 der Öffentlichkeit präsentiert. Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser kritisiert das Vorpreschen und fordert einen echten Beteiligungsprozess aller Akteure: "Damit eine erfolgreiche Umsetzung der Biodiversitätsstrategie gelingen kann, ist ein Schulterschluss mit allen Beteiligten notwendig. Die hochtrabenden Ziele müssen mit jenen abgestimmt werden, die sie auch in die Tat umsetzen sollen. Mit theoretischen Vorgaben aus dem Ministerium werden wir die Artenvielfalt am Land nicht stärken können. Wir wollen unseren ökosozialen Weg in der Land- und Forstwirtschaft weitergehen und über Anreize alle Sektoren mit an Bord holen."

Der mehr als 100 Seiten starke Strategieentwurf wurde den Expertinnen und Experten der nationalen Biodiversitäts-Kommission nur wenige Tage vor der ersten Sitzung übermittelt, eine Stunde vor deren Beginn wurden die Eckpunkte bereits bei einer Pressekonferenz präsentiert. "Da fragt man sich, welcher Stellenwert der Biodiversitäts-Kommission überhaupt beigemessen wird, die für ihre Bewertung ohnehin nur vier Wochen Zeit eingeräumt bekommt", so Strasser.

Österreich ist schon jetzt an der Weltspitze, wenn es um die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen geht. Laut dem aktuellen "Sustainable Development Report 2021" liegt Österreich bei den Nachhaltigkeitszielen unter allen 193 UN-Mitgliedstaaten auf Platz sechs. "Diesen erfolgreich begonnenen Weg wollen wir im Einklang mit Europa fortführen. Wir wollen uns weiterentwickeln und einen Beitrag leisten - das funktioniert nur mit Anreizen statt Verboten", so Strasser.

Bäuerinnen und Bauern zählen zu den Hauptbetroffenen des Klimawandels und damit verbunden der schwindenden Artenvielfalt. Deshalb hat der Bauernbund gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer ein detailliertes und praktikables Biodiversitäts- und Klimaprogramm 2030 erarbeitet. Das ganze Programm zum Download: https://bauernbund.at/Common/Downloads/BB_Biodiversitaets-und-Klimaprogramm-2030_2021-einseitig_final_LOW_723a57.pdf. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Dir. Mag. Norbert Totschnig, MSc

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

Tel.-Nr.: 01/5058173-11

E-Mail: presse @ bauernbund.at

www.bauernbund.at