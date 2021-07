FPÖ – Steger sieht brandgefährliche Debatte um Impfpflicht in der EU

Der Corona-Impfzwang ist ein massiver Eingriff in Freiheit und Selbstbestimmung!

Wien (OTS) - „Die in immer mehr Nationalstaaten aufkommenden Impfzwänge haben in den letzten Tagen eine brandgefährliche Debatte um eine generelle Impfpflicht innerhalb der Europäischen Union ausgelöst“, so heute FPÖ-Europasprecherin NAbg. Petra Steger.

„Während ÖVP-Kanzler Kurz in der Vergangenheit im Schatten der 3G-Schikanen scheinheilig auf die Freiwilligkeit verwiesen hat, weht der Wind aus einigen Nationalstaaten nun in eine andere Richtung. Besonders die Maßnahmen in Frankreich und Griechenland wurden von einigen Medien zum Anlass genommen, eine europäische Instrumentalisierungskampagne zu starten. Dass nun einige politische Vertreter auf diesen Zug aufspringen, ist erschütternd und zeigt die eigentliche Interessenslage dieser Personen deutlich auf“, betonte Steger.

„Wir Freiheitliche bleiben aber unserer Linie jedoch weiterhin mit vollster Konsequenz und Überzeugung treu: Der Corona-Impfzwang ist ein massiver Eingriff in Freiheit und Selbstbestimmung. Jeder muss nämlich selbst entscheiden können, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht“, forderte Steger.

