Future Wings Challenge: Der erste Bildungsinkubator in Österreich

Großartige Bilanz nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Durchgangs der Future Wings Challenge, dem Bildungsinkubator für mehr Chancengerechtigkeit

Wien (OTS) -

Teach For Austria und Future Wings initiieren ersten Start-up Bildungsinkubator

Ziel ist es, einen Beitrag für Bildungsgerechtigkeit und faire Chancen für Kinder und Jugendliche zu leisten – unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Bildungsstand der Eltern.

Gründer*innen werden professionell bei der Umsetzung ihrer Idee begleitet

Im Rahmen des Demo Days am 1.7.2021 erhielten drei Projekte einen Unterstützungsbeitrag in Höhe von jeweils EUR 20.000.



Teach For Austria und Future Wings haben zu Beginn dieses Jahres mit der Future Wings Challenge den ersten Social Start-up Bildungsinkubator ins Leben gerufen. Ziel ist es, eine Möglichkeit für Gründer*innen zu schaffen, mit der Umsetzung ihrer Idee, einen Beitrag für Bildungsgerechtigkeit und faire Chancen für alle Kinder und Jugendliche zu leisten – unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Bildungsstand der Eltern.

Ermöglicht wird dies mittels eines dreimonatigen Programms, in dem die Initiator*innen von acht ausgewählten Projekten bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Projektideen und der Gründung ihres Social Start-ups berufsbegleitend durch eine Reihe von Workshops sowie durch individuelle Begleitung von Mentor*innen aus der Praxis unterstützt wurden.

„Obwohl es bereits auch früher schon tolle Gründungen im Bildungsbereich gegeben hat, war es uns wichtig, dass wir mit der Future Wings Challenge ein Gründungsprogramm für neue Projekte schaffen. So können wir Neugründer*innen aus dem Bildungsbereich nun auch durch ein strukturiertes und aufbauendes Programm von Anfang an professioneller begleiten.“, so Walter Emberger, Gründer von Teach For Austria.

„Um allen Kindern den Weg in eine eigenständige und verantwortungsbewusste Zukunft zu ebnen, benötigt es sowohl neue Projekte und Initiativen als auch die Unterstützung von Organisationen, die ihren Fokus auf die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung legen. Mit Teach For Austria haben wir den richtigen Partner gefunden und innerhalb kürzester Zeit die Future Wings Challenge entwickelt, die die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und in weiterer Folge deren Chance auf ein gutes Leben fördern“, so Christian Szinicz, Projektinitiator und Leiter von Future Wings.

Den Höhepunkt der Future Wings Challenge bildete der Demo Day am 1.7.2021, an dem rund 80 Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Bildungssektor teilnahmen. In den beeindruckenden Räumlichkeiten des k47.wien hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Projekt einer Fachjury zu präsentieren. Die drei Siegerprojekte konnten sich eine Startförderung von 20.000 Euro sichern.

Agent:Lehr.KRAFT

Agent:Lehr.KRAFT ist ein Programm von Lehrkräften für Lehrkräfte. Ziel ist eine Community und ein peer-to-peer Learning auf Augenhöhe. Das Image der Lehrkräfte wird durch das Programm bunt, innovativ und modern und das Engagement für Innovation im Unterricht wird gefördert. Praxiserprobte Workshops stärken die Teilnehmenden für den Schulalltag.

Kurz: Empowerment fürs Klassenzimmer

BauBox

Maker Space für mutige Mädchen.

Die BauBox ist mehr als eine Werkstatt. Hier entwickeln junge Mädchen ab 10 Jahren Spaß an der Technik und im Umgang mit Werkzeugen. Angeleitet von Expertinnen entwickeln die Mädchen neue Fähigkeiten zur gemeinsamen Umsetzung ihrer Ideen. Das stärkt ihre Selbstvertrauen und eröffnet neue Perspektiven für ihre selbstbestimmte Zukunft.

Naschgarten

Der Naschgarten ermöglicht praktisches Erleben ökologischer Zusammenhänge und führt Kinder an eine gesunde und nachhaltige Ernährung heran. Durch regelmäßiges Säen, Pflanzen, Ernten, Kochen und Genießen im Rhythmus der Jahreszeiten lernen Kinder, woher das Essen auf ihrem Teller kommt. Angrenzend an den Zukunftshof im 10. Bezirk wird ab April 2022 mit 4- bis 12-jährigen im ersten Standort des Naschgartens gegartelt und gekocht.

Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine Future Wings Challenge geben. Die Bewerbung dazu startet im Herbst 2021. Nähere Infos dazu gibt es unter: Future Wings Challenge - Jetzt Projekt einreichen! (teachforaustria.at)

Teach For Austria

2050: Jedes Kind hat die Chance auf ein gutes Leben - egal, wie viel Geld oder welche Bildung seine Eltern haben. Das ist die Vision der gemeinnützigen Organisation Teach For Austria. Pädagoginnen und Pädagogen sind ein wichtiger Schlüssel, um dorthin zu kommen. Kern der Arbeit von Teach For Austria ist deshalb das sogenannte Fellowprogramm. Dieses zweijährige Leadership-Programm bringt besonders engagierte Hochschulabsolvent*innen unterschiedlichster Fachrichtungen als Vollzeit-Pädagogen an herausfordernde Schulen und seit Herbst 2019 auch an Kindergärten. Im Fokus steht das Lernen mit Kindern und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. Alle, die am Programm teilnehmen sind Quereinsteiger*innen - sie werden von Teach For Austria ausgewählt, auf den Einsatz an Schule oder Kindergarten vorbereitet und über zwei Jahre begleitet. Teach For Austria nennt die Programmteilnehmer*innen Fellows und versteht sie als Impulsgeber*innen, die durch ihre diversen Studienhintergründe und Berufserfahrungen den Lernalltag bereichern und Kinder und Jugendliche unterstützen erfolgreiche Bildungswege zu gehen.

Future Wings

Seit 2007 initiiert und fördert Future Wings gemeinnützige Projekte im Zeichen von „Mensch im Mittelpunkt – lernen und wachsen“. Dabei stehen junge Menschen im Fokus die durch ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung in eine selbstbestimmte, eigenständige und verantwortungsbewusste Zukunft begleitet werden. Dadurch leistet Future Wings innerhalb der Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Chancengerechtigkeit und einer nachhaltig positiven gesellschaftlichen Entwicklung. Bei Future Wings Projekten und Initiativen steht auf Grund des Anspruches der Ganzheitlichkeit nicht die bloße Vermittlung theoretischen Wissens im Vordergrund, sondern vielmehr die Entwicklung unterschiedlicher – vor allem auch sozialer und persönlicher – Kompetenzen. Denn nur so kann nachhaltig auf gesellschaftliche Herausforderungen eingewirkt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Teach For Austria

Christoph Seda

Leitung Kommunikation

Tel.: +43 699 16 45 65 26

E-Mail: christoph.seda @ teachforaustria.at

www.teachforaustria.at



Future Wings Privatstiftung

Tanja Obmann

Leitung Corporate Communication

Tel.: +43 50 486-1850

E-Mail: t.obmann @ tgw-future.org

www.futurewings.at