ORF III am Donnerstag: „Inspector Barnaby“-Doppel mit „Requiem für einen Mörder“ und „Treu bis in den Tod“

Außerdem: „Politik live: Bundesratssitzung“

Wien (OTS) - In ORF III Kultur und Information ermittelt am Donnerstag, dem 15. Juli 2021, John Nettles wieder als „Inspector Barnaby“ in zwei spannenden Fällen von 1998. Bereits am Morgen um 9.00 Uhr überträgt „Politik live“ die letzte Bundesratssitzung vor der Sommerpause. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Beschlüsse der letzten Nationalratssitzungstage. Die Sitzung ist die erste unter dem Vorsitz des neuen Bundesratspräsidenten Peter Raggl (ÖVP) aus Tirol, der seine Antrittsrede halten wird. Aus diesem Anlass wird sich auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter zu Wort melden. ORF III überträgt die Sitzung live – es kommentieren Philipp Maiwald und Reiner Reitsamer.

Im Vorabend setzt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die „ORF III Festivalinitiative“ fort und stattet dem Carinthischen Sommer einen Besuch ab. Intendant Holger Bleck wird zum Gespräch geladen.

Der „Inspector Barnaby“-Abend startet um 20.15 Uhr mit der zweiten Folge der ersten Staffel „Requiem für einen Mörder“. Während Midsomer Worthys Theatertruppe der Premiere ihres aktuellen Stücks entgegenfiebert, wird Inspector Barnaby (John Nettles) zu einem neuen Mordfall gerufen: Die Kunsthistorikerin Agnes Grey (Denyse Alexander) ist erschlagen und anschließend in den See geworfen worden. Doch das Motiv für die Tat ist unbekannt. Als jedoch bei der Generalprobe des Theaterstücks ein weiterer Mord passiert, ist Barnaby gezwungen, im Theatermilieu zu recherchieren – und macht dabei interessante Entdeckungen.

Anschließend um 22.00 Uhr folgt die dritte Folge „Treu bis in den Tod“. Alan Hollingsworth (Roger Allam) hat im Dorf reichlich Spendengelder gesammelt, um ein Zentrum für Kunsthandwerk zu errichten. Doch plötzlich verschwindet das Geld – und kurz darauf auch Alans Frau Simone (Lesley Vickerage). Barnaby geht zunächst von einer Entführung aus und lässt Alan beschatten, doch der kann entkommen. Kurze Zeit später taucht Alans Leiche auf.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at