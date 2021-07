DOCK – Neue Sozial- und Gesundheitspraxis von Vinzenz Gruppe und neunerhaus startet in CAPE 10

Wien (OTS) - Die Sozialorganisation neunerhaus und die Vinzenz Gruppe eröffnen gemeinsam im Herbst in CAPE 10 die neue Sozial- und Gesundheitspraxis DOCK. Das Angebot richtet sich an nichtversicherte sowie obdach- und wohnungslose Menschen: Hier können all jene anDOCKen, die sonst kaum Zugang zum Gesundheitssystem haben. Ab Herbst 2021 bietet DOCK im Wiener Sonnwendviertel medizinische Abklärung und Behandlung durch ehrenamtliche FachärztInnen der Vinzenz Gruppe und aus dem Netzwerk von neunerhaus. neunerhaus SozialarbeiterInnen ergänzen das Angebot mit Sozial- und Gesundheitsberatung.

Wien, im Juli 2021 – Die Sozial- und Gesundheitspraxis DOCK ist eine der neuen Einrichtungen am Standort von CAPE 10 – Haus der Zukunft und sozialen Innovation im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Das Angebot, das im Herbst 2021 die Türen öffnet, beruht auf einer Kooperation zwischen der Vinzenz Gruppe und neunerhaus, einer Sozialeinrichtung für obdach- und wohnungslose Menschen in Wien und ist auf Unterstützung durch Spenden angewiesen.

Neben Beratung und Wohnangeboten bietet neunerhaus seit 2006 auch medizinische Behandlung durch AllgemeinmedizinerInnen und ZahnärztInnen sowie sozialarbeiterische Beratung für obdach- und wohnungslose sowie nichtversicherte Menschen, seit 2017 im neunerhaus Gesundheitszentrum am Margaretengürtel. „Wir freuen uns, mit DOCK ein weiteres maßgeschneidertes, zielgruppengerechtes und interdisziplinäres Angebot zu schaffen. Gesundheit und Soziales gehen Hand in Hand“, so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführung. „DOCK ist eine wesentliche Ergänzung zu den Angeboten im neunerhaus Gesundheitszentrum. Neben dem fachärztlichen Angebot vor Ort, das durch die Vinzenz Gruppe getragen wird, bieten wir Sozial- und Gesundheitsberatung für nichtversicherte sowie obdach- und wohnungslose Menschen. Damit schließen wir nun auch im Einzugsbereich des zehnten Bezirks eine Lücke im Sozial- und Gesundheitssystem, denn die Nachfrage nach unseren Angeboten steigt seit Jahren“, ergänzt Elisabeth Hammer, neunerhaus Geschäftsführung.

Kooperation und Vernetzung

„Die Vinzenz Gruppe und ihre Einrichtungen engagieren sich seit ihrer Gründung gegen die Not der Zeit. Daher liegt es für uns auf der Hand, dass wir uns in CAPE 10 engagieren“, sagt Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe. „Wir kooperieren schon seit vielen Jahren mit neunerhaus, indem wir in unseren Häusern stationäre Patienten übernehmen. Wir bringen daher gerne unsere medizinische Kompetenz und unser Netzwerk auch für diese gute Sache ein. Wir freuen uns, dass wir in DOCK dank großartiger ehrenamtlicher Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein umfangreiches Behandlungsspektrum anbieten können, das auch Menschen ohne Versicherungsschutz zur Verfügung steht“, erklärt Heinisch.

In DOCK werden Behandlungen durch FachärztInnen und weitere Gesundheitsberufe angeboten, zum Beispiel in den Bereichen Innere Medizin, Orthopädie, Augenheilkunde sowie Pflege- und Therapie-Angebote wie Diabetesberatung oder Physiotherapie. Um den PatientInnen eine bestmögliche Weiterbehandlung und -beratung bieten zu können, setzt DOCK auf Vernetzung, unter anderem mit dem neunerhaus Gesundheitszentrum und weiteren Anbietern im Bereich niederschwelliger Versorgung.

Um obdachlosen und nichtversicherten Menschen auch in Zukunft die dringend benötigte medizinische Behandlung und Beratung bieten zu können, ist neunerhaus vor allem auf Spenden angewiesen.

Fotomaterial zum Download unter www.neunerhaus.at/presse



neunerhaus – du bist wichtig

neunerhaus wurde 1999 gegründet und ist eine Sozialorganisation in Wien. neunerhaus ermöglicht obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit medizinischer Versorgung, Wohnen und Beratung. Ziel ist es, Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. In drei neunerhaus Wohnhäusern und über 250 Wohnungen in ganz Wien leben mehr als 600 ehemals obdach- und wohnungslose Menschen jährlich. www.neunerhaus.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. www.vinzenzgruppe.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Günter Schiester, MAS

Kommunikationsmanagement & Presse



Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs-

und Management GmbH

1060 Wien, Gumpendorfer Straße 108



T: +43 1 59988-3091

M: +43 664 88493302

guenter.schiester @ vinzenzgruppe.at

www.vinzenzgruppe.at



Mag.a Eva-Maria Bauer, MA

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit



neunerhaus

Margaretenstraße 166/1. Stock, 1050 Wien

M +43 660 86 00 310

eva-maria.bauer @ neunerhaus.at

www.neunerhaus.at

facebook.com/neunerhaus