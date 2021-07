STIHL TIMBERSPORTS® Austrian Championships

Bei den Austrian Championships 2021 presented by Ford am 8. August in München duelliert sich die nationale STIHL TIMBERSPORTS® Elite

Wien/Vösendorf (OTS) - Mit dem amtierenden Staatsmeister Josef Laier sowie dem 6-fachen Staatsmeister Armin Kugler sind zwei echte Hochkaräter am Start, die sich gegen ihre österreichischen Konkurrenten in sechs spektakulären Disziplinen durchsetzen wollen.

SAVE THE DATE

Sonntag, 8. August 2021

14:00 Uhr: Austrian Rookie Championship 2021

19:00 Uhr: Austrian Pro Championship 2021

1 Österreichische Meisterschaft – 6 spektakuläre Disziplinen

Bei den Österreichischen Meisterschaften messen sich die Athleten in sechs spektakulären Disziplinen – Springboard, Standing Block Chop, Underhand Chop, Stock Saw, Single Buck und Hot Saw. Bereits die Titulierung der einzelnen Disziplinen verspricht einen heißen Kampf. Die Athleten treten über mehrere Runden gegeneinander an und erhalten Punkte abhängig davon, wie schnell sie die jeweiligen Disziplinen bewältigen. Die Zeit spielt also eine große Rolle.

01 SPRINGBOARD

Ziel: Zwei Pockets in einen Stamm schlagen und mit Springboards auf zwei Meter Höhe klettern, Block von beiden Seiten durchschlagen

Equipment: Wettkampfaxt, zwei handgefertigte Springboards

Holz: Pappel, 27 cm Durchmesser, 2,8 m hoher Logg/Stamm

Anforderungen: Agilität, Gleichgewicht, Mut, Nervenstärke

Weltrekord: 35,67 Sek. - Stirling Hart, Canada



02 STANDING BLOCK CHOP

Ziel: Aufrecht stehenden Block von beiden Seiten durchschlagen

Equipment: Wettkampfaxt, ca. 3 Kilo Gewicht

Holz: Pappel, 30 cm Durchmesser

Anforderungen: Perfekter Schwung, Dynamik, Präzision

Weltrekord: 11,03 Sek. - Matthew Cogar, USA

03 UNDERHAND CHOP

Ziel: Durchschlagen eines waagrechten Blocks von beiden Seiten

Equipment: Handgeschliffene Wettkampfaxt

Holz: Pappel, 32 cm Durchmesser

Anforderungen: Balance, Rhythmus, Kraft

Weltrekord: 12,39 Sek. - Brayden Meyer, Australien

04 STOCK SAW

Ziel: Zwei Cookies innerhalb eines 10 cm breiten Bereichs von einem waagrechten Block absägen

Equipment: Serienmäßige STIHL MS C-M 661 mit 7,3 PS

Holz: Pappel, 40 cm Durchmesser

Anforderungen: Reaktionsschnelligkeit, Gefühl für perfekte Drehzahl

Weltrekord: 9,14 Sek. - Pontus Skye, Schweden

05 SINGLE BUCK

Ziel: Einen Cookie von einem waagrechten Stamm absägen

Equipment: Lasergeschnittene, handgeschliffene Wettkampfsäge, ca. zwei Meter lang, ca. fünf Kilo schwer

Holz: White Pine (Weihmutskiefer), 46 cm Durchmesser

Anforderungen: Voller Körpereinsatz, Technik, Kraft

Weltrekord: 9,40 Sek. - Jason Wynyard, Neuseeland

06 HOT SAW

Ziel: Drei Cookies innerhalb eines 15 cm Bereichs von einem waagrechten Block absägen

Equipment: Getunte Motorsäge, bis zu 80 PS, knapp 30 kg Gewicht, ca. 240 km/h Kettengeschwindigkeit

Holz: Pappel, 46 cm Durchmesser

Anforderungen: Taktik, Nervenstärke, Reaktionsschnelligkeit, perfektes Equipment

Weltrekord: 5,20 Sek. - Dirk Braun, Deutschland

Während die Teilnehmer der Austrian Pro Championship in sechs Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen müssen, treten die Rookies in den folgenden vier Disziplinen gegeneinander an: Standing Block Chop, Underhand Chop, Stock Saw und Single Buck. Die Austrian Rookie Championship, in welcher sich die besten jungen Talente aus Österreich duellieren, findet ebenfalls am 8. August in München statt.

Qualifikation für die Weltmeisterschaft

Die jeweiligen Gewinner der Austrian Championships qualifizieren sich für die Weltmeisterschaften im Oktober 2021, die ebenfalls in München in der Motorworld stattfinden werden.

Die STIHL TIMBERSPORTS® Austrian Championships 2021 werden auf dem internationalen YouTube Kanal «The Official STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES» übertragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.stihl-timbersports.at

