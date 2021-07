Impfen hat oberste Priorität in der Pandemie

Grüne Landessprecherin verwundert über Aussetzung der Impftermine in NÖ

St. Pölten (OTS) - Auf die Meldung, dass in Niederösterreich derzeit keine neuen Impftermine verfügbar wären, zeigt sich die Grüne Landessprecherin und Landtagsabgeordnete Helga Krismer verwundert. Es gibt im Moment genügend Kontingente an Impfstoff, was auch das Gesundheitsministerium bestätigte. „Es ist unglaubwürdig, dass in der Republik nur für NÖ zu wenig Impfstoff vorhanden ist. In Tirol werden sogar ohne Termin verschiedene Impfstoffe angeboten.“ Und Krismer bleibt dabei, dass die Werbetrommel für die Corona-Impfung in Niederösterreich besser gerührt werden muss und auch alternative Impfaktionen angeboten werden müssen. Dieser Apell richtet sich insbesondere an Landeshauptfrau Mikl-Leitner: „Die zuständigen Regierungsmitglieder verkennen, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden: Entweder eine erneut schwierige Situation im Herbst oder mehr Freiheitsgrade für alle Gesellschaftsgruppen.“

