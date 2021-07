Landesrat Waldhäusl zum Volksbegehren: Für sofortige Abschiebung von Asylstraftätern kann ab MORGEN unterschrieben werden!

Überparteiliche Bürgerinitiative: Unterzeichnung auf jedem Gemeindeamt und über die Handysignatur

St. Pölten (OTS) - „Mit dem Mord an der 13-jährigen Leonie ist für mich eine rote Linie endgültig überschritten. Es ist an der Zeit, dass sich unsere Bevölkerung erhebt und sich gefährlichen Asylstraftäter entgegenstellt“, so Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl, Initiator des überparteilichen Volksbegehrens „Asylstraftäter sofort abschieben“. „Ab morgen, den 15. Juli 2021, besteht nun die Möglichkeit, für diese Bürgerinitiative eine Unterschrift zu leisten.“ Möglich ist dies auf jedem Gemeindeamt und auch über die Handysignatur.

„Auch wenn gewisse Übergriffe aufgrund der Häufigkeit längst in Vergangenheit geraten sind, ich habe sie noch genau im Kopf: Die vergewaltigte Pensionistin in Traiskirchen, eine missbrauchte Frau in Poysdorf, ein geschändetes Kind in einem Wiener Hallenbad, eine auf einer Wiener Toilette übelst zugerichtete junge Frau. Sie haben eines gemeinsam: Die Täter waren Asylwerber, die in unserem Land Schutz erfahren, durchgefüttert werden und anstatt Dankbarkeit zu zeigen rohe Gewalt gegenüber unseren Landsleuten anwenden. Damit muss Schluss sein!“, argumentiert Waldhäusl.

Fakt ist für den Asyl-Landesrat, dass sich Straftäter aus aller Herren Länder nicht mehr in Österreich aufzuhalten haben: „Wir befinden uns in einer inakzeptablen Humanitätsfalle. Die Europäischen Menschenrechte dürfen nicht die permanente Ausrede dafür sein, dass diese Herrschaften nicht abgeschoben werden können. Welche Strafe sie nach dem Heimflug in ihrem Heimatland erwartet, kann nicht unser Problem sein.“

Das überparteiliche Volksbegehren ist ein Zusammenschluss der Bevölkerung gegen das vorherrschende Asylchaos. „Es reicht nicht, stillen Widerstand zu leisten! Stehen wir alle auf, setzen wir uns zu Wehr, leisten wir unsere Unterschrift und retten damit unser Land!“, appelliert Waldhäusl an die Bevölkerung.

