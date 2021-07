"Mieten im Grünen": Riedergarten Immobilien schafft weitere 141 Wohnungen im Herzen des Tullnerfelds

Die neuen Wohnungen des Kärntner Bauträgers vereinen das Beste aus Stadt und Land und sind bis Jahresende bezugsfertig. Die „Gleichenfeier“ findet bereits heute statt.

Klagenfurt/Pixendorf (OTS) - Riedergarten Immobilien erfüllt den wohl dringlichsten Wohnwunsch der Österreicher: Das Bauprojekt „Wohnpark Tullnerfeld“ in Pixendorf in Niederösterreich verbindet ländliche Idylle mit der schnellen Erreichbarkeit der Großstadt Wien. In den letzten Jahren sind durch Riedergarten Immobilien bereits 78 Eigentumswohnungen in der begehrten Wohnregion entstanden, nun folgen 141 Mietwohnungen. Seit 2019 ist das Unternehmen mit mehreren Projekten vor den Toren der Bundeshauptstadt verankert. Die Mietwohnungen von ca. 30 m² bis 94 m² sind bis Ende 2021 bezugsfertig. Heute, am 14. Juli, findet zeitplangerecht die traditionelle „Gleichenfeier“ statt: Sowohl Rohbau als auch Dachstühle sind fertig.

Für Stadt-Land-Menschen

Die Anbindung an die umliegenden Zentralräume ist einzigartig: Binnen elf Zugminuten zum Bahnhof Wien Hütteldorf, binnen 18 Zugminuten zum Wiener Hauptbahnhof sowie zum Westbahnhof. Pixendorf im Gemeindegebiet von Michelhausen ist außerdem nur rund eine Viertelstunde von St. Pölten sowie Tulln entfernt. „Wir setzen bei all unseren Bauprojekten bewusst auf lebenswerte und attraktive Standorte“, berichtet Riedergarten-Geschäftsführer Herbert Waldner. „Entscheidend für den Wohnpark Tullnerfeld war die optimale Kombination aus Stadt und Land – also im Grünen zu wohnen und doch schnell im Stadtzentrum zu sein.“ Exzellente Infrastruktur in unmittelbarer Umgebung sowie vielfältige Freizeitmöglichkeiten machen den Wohnpark zusätzlich interessant.

Das Allerbeste für alle

Das Maximum an Lebensqualität inmitten ländlicher Idylle spricht dabei alle an – von Singles über Paare bis hin zur Familie. „Es entstehen vielfältige Mietwohnungen, die im Großraum Wien hinsichtlich Ausstattung und Lage ihresgleichen suchen – und das bereits ab einer Monatsmiete von 412 Euro“, berichtet Geschäftsführer Bernd Rausch. Geräumige und helle Wohnungen mit unterschiedlichsten Größen und Grundrissen von ca. 30 bis 93 m² bieten ein Höchstmaß an Komfort – etwa komplett ausgestattete Küchen und Badezimmer sowie hochwertige Parkettböden und Fliesen. Besonders attraktiv sind die großzügigen Außenbereiche: Balkone, Terrassen oder Gärten schaffen zusätzlichen Erholungsraum. Eine Tiefgarage, Fahrrad- und Kinderwagen-Abstellplätze, Paket-Abholstation, Elektro-Ladestationen und Kinderspielplätze ergänzen die Rundum-Ausstattung.

Beeindruckende Extras

ACACIO Immobilien unterstützt Riedergarten Immobilien als Partner bei der Vermietung der Mietwohnungen in Pixendorf. Viele Services, die beim Kärntner Bauträger traditionell unter „Riedergarten plus“ laufen, erwarten die zukünftigen Mieter: fix installiertes WLAN, Glasfaser Medien Paket, klimatisierte Penthäuser, Rollläden mit Elektro-Fernbedienung bzw. Raffstoreanlagen mit Z-Lamellen und vieles mehr. „Um das Ambiente der zukünftigen Wohnung optimal zu vermitteln, steht bereits jetzt eine Musterwohnung zur Verfügung,“ berichtet Bernd Rausch. „Da die Nachfrage nach den Mietwohnungen sehr groß ist, sorgen wir für zusätzliche Planbarkeit: Mietverträge können bereits seit April fixiert werden. Zehn Prozent der angebotenen Mietwohnungen konnten so schon vergeben werden.“

