Toto: win2day-User knackt Dreifachjackpot mit 157.500 Euro

Torwette Jackpot im ersten Rang geht in eine weitere Runde

Wien (OTS) - Was tun, wenn man im skandinavischen Klubfußball nicht so sehr bewandert ist, aber dennoch die Chance auf den Toto Dreifachjackpot wahrnehmen will? Genau: Man versucht sein Glück mit einem Quicktipp. Das dachte sich wohl auch jener win2day-User, der mit dieser Spielvariante einen wahren Goldgriff tat. Er knackte den Dreifachjackpot im Alleingang und kassiert für seinen Solo-Dreizehner rund 157.500 Euro.

In der Torwette gab es keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht der Jackpot in eine weitere Runde. Im zweiten Rang waren drei Spielteilnehmer erfolgreich: Ein Wiener, ein Nieder- und ein Oberösterreicher erhalten jeweils mehr als 1.100 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 28 ist am Samstag um 16.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 27

1 Dreizehner zu EUR 157.464,90 11 Zwölfer zu je EUR 940,20 183 Elfer zu je EUR 12,50 1.319 Zehner zu je EUR 3,40 226 5er Bonus zu je EUR 8,40

Der richtige Tipp: X 1 1 X X / 1 X 1 2 1 1 2 1 2 1 2 E1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 42.246,00 Torwette 2. Rang: 3 zu je EUR 1.131,70 Torwette 3. Rang: 143 zu je EUR 7,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 149.203,62

Torwette-Resultate: 1:1 2:0 +:0 1:1 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at